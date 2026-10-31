बदरीनाथ हेलीकॉप्टर दुर्घटना: DGCA टीम ने किया हवाई सर्वेक्षण, दुर्गम स्थल पर पहुंचने में नहीं मिली सफलता

संवाद सहयोगी जागरण, गोपेश्वर (चमोली)। ट्रांस भारत कंपनी के हेलीकाप्टर दुर्घटना के बाद शनिवार को नागरिक उड्यन महानिदेशालय व विमान दुर्घटना जांच ब्यूरो की टीम ने घटना स्थल का हवाई सर्वेक्षण किया। साथ ही बदरीनाथ जाकर हेलीपेड़ की भी जांच कर संबंधित कर्मचारियों के बयान लिए।

हालांकि, हेलीकाप्टर दुर्घटना खतरनाक व दुर्गम पहाड़ी पर होने के चलते जांच टीम मौके पर नहीं उतर पाई। गौरतलब है कि बीते दिन ट्रांस भारत कंपनी का हेली बदरीनाथ से देहरादून जा रहा था। इस दौरान बदरीनाथ व जोशीमठ के बीच पांडुकेश्वर की पहाड़ियों में दुर्घटनाग्रस्त हो गया था।

जिसमें दिल्ली निवासी पायलेट व कर्नाटक के पांच यात्रियों की जान चली गई। दुर्घटना के कारणों को लेकर अभी कुछ भी स्पष्ट नहीं हो पाया है, लेकिन दुर्घटना के एक दिन बाद नागरिक उड्यन महानिदेशालय व विमान दुर्घटना जांच ब्यूरो जांच टीम द्वारा जांच शुरु किए जाने के बाद दुर्घटना के कारणों को लेकर स्थिति स्पष्ट होने की उम्मीद है।