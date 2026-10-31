स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने बदरीनाथ धाम की मर्यादा और हेलीकॉप्टर हादसे की जांच पर जोर दिया

संवाद सहयोगी, जागरण, गोपेश्वर (चमोली)। ज्योतिष्पीठ के संत स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती महाराज ने बदरीनाथ धाम से दर्शन कर लौट रहे कर्नाटक के छह श्रद्धालुओं की बीते दिन हेलीकाप्टर दुर्घटना में हुई असमय मृत्यु पर गहरा दुःख जताया और दिवंगत आत्माओं की शांति तथा शोकाकुल परिवारों को संबल देने की प्रार्थना की।

संत स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती महाराज ने बदरीनाथ धाम की प्राचीन परंपरा, पवित्रता और मर्यादा बनाए रखने पर जोर दिया। उनके वक्तव्य के अनुसार, धाम परिसर और यात्रा मार्ग पर डीजे बजाना, नाच-गाना और मनोरंजन कार्यक्रम तीर्थस्थल की गरिमा के विपरीत हैं।