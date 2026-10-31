Language
सब्सक्राइब करें
फोकस
विज्ञापन हटाएंसिर्फ खबर पढ़ें

स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने बदरीनाथ धाम की मर्यादा और हेलीकॉप्टर हादसे की जांच पर जोर दिया

By Devendra Rawat Edited By: Rahul Chauhan
Published: Sat, 31 Oct 2026 07:41 PM (IST)

स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने बदरीनाथ हेलीकॉप्टर दुर्घटना पर गहरा दुख व्यक्त किया और धाम की मर्यादा बनाए रखने पर जोर ...और पढ़ें

News Article Hero Image
timer icon

समय कम है?

जानिए मुख्य बातें और खबर का सार एक नजर में

संक्षेप में पढ़ें

संवाद सहयोगी, जागरण, गोपेश्वर (चमोली)। ज्योतिष्पीठ के संत स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती महाराज ने बदरीनाथ धाम से दर्शन कर लौट रहे कर्नाटक के छह श्रद्धालुओं की बीते दिन हेलीकाप्टर दुर्घटना में हुई असमय मृत्यु पर गहरा दुःख जताया और दिवंगत आत्माओं की शांति तथा शोकाकुल परिवारों को संबल देने की प्रार्थना की।

संत स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती महाराज ने बदरीनाथ धाम की प्राचीन परंपरा, पवित्रता और मर्यादा बनाए रखने पर जोर दिया। उनके वक्तव्य के अनुसार, धाम परिसर और यात्रा मार्ग पर डीजे बजाना, नाच-गाना और मनोरंजन कार्यक्रम तीर्थस्थल की गरिमा के विपरीत हैं।

धर्मशास्त्रों और लोक आस्था का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि देवभूमि में मर्यादा का उल्लंघन दैवीय शक्तियों के असंतोष और प्रकोप का कारण बनता है। धाम की मौलिक और आध्यात्मिक प्रकृति सुरक्षित रखी जानी चाहिए।

उन्होंने उत्तराखंड सरकार और मुख्यमंत्री से हेलीकाप्टर हादसे की उच्चस्तरीय, निष्पक्ष जांच कराने की मांग की। जांच में तकनीकी खामी, मौसम की अनदेखी और व्यावसायिक आपाधापी सहित संभावित कारणों की पड़ताल की जाए।

भविष्य में ऐसी घटनाएं रोकने के लिए उड्डयन सुरक्षा मानक कड़े करने की भी मांग की गई। साथ ही, धाम क्षेत्र में धार्मिक मर्यादा का उल्लंघन करने वाले डीजे, नाच-गाने और व्यावसायिक आयोजनों पर पूर्ण प्रतिबंध के लिए स्पष्ट और कठोर नीति बनाने की मांग उठाई।

यह भी पढ़ें- चमोली हेलीकॉप्टर दुर्घटना के बाद केदारनाथ-बदरीनाथ हेली सेवाएं मौसम के भरोसे

यह भी पढ़ें- हेलीकॉप्टर क्रैशः बदरीनाथ दर्शनों के बाद माणा के धार्मिक स्थलों का दीदार करने भी गए थे कर्नाटक के पांचों यात्री

देश और दुनिया की ताजा खबरों के लिए Hindi News देखें। Live Cricket Score , IPO Listings, Shiv Chalisa, राशिफल और दुर्गा चालीसा पर अन्य जानकारी पाएं।