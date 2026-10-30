हेलीकॉप्टर क्रैशः बदरीनाथ दर्शनों के बाद माणा के धार्मिक स्थलों का दीदार करने भी गए थे कर्नाटक के पांचों यात्री

संवाद सूत्र जागरण, बदरीनाथ (चमोली)। उत्तराखंड की पवित्र वादियों से एक दिल दहला देने वाली और बेहद गमगीन कर देने वाली खबर सामने आई है। जिस चारधाम यात्रा पर आस्तिक लोग अपार श्रद्धा और जीवनभर के सपनों के साथ निकलते हैं, वही यात्रा कुछ लोगों के लिए अंतिम सफर बन गई।

प्रतापा, उम्र 41 वर्ष, निवासी कर्नाटक। बद्रीनाथ धाम की खूबसूरत यात्रा से लौट रहा एक हेलीकॉप्टर हादसे का शिकार हो गया, कर्नाटक से आए उन श्रद्धालुओं की हैं, जो गुरुवार की सुबह बड़े अरमानों के साथ बद्रीनाथ धाम पहुंचे थे। सुबह करीब 10 बजे उनका हेलीकॉप्टर धाम की जमीन पर उतरा था।