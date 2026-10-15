चमोली के सेमी गांव में मजदूरों के बीच खूनी संघर्ष, बिजनौर निवासी मजदूर की मौत

जागरण संवाददाता, चमोली। कर्णप्रयाग से लगे पोखरी विकासखंड के सेमी गांव में जल निगम की निर्माणाधीन योजना पर काम के दौरान मजदूरों के बीच हुई मारपीट में बिजनौर निवासी एक मजदूर की मौत हो गई। घटना गुरुवार देर रात की बताई जा रही है।

जानकारी के अनुसार जल निगम की योजना पर कई मजदूर कार्य कर रहे थे। रात में किसी बात को लेकर थराली निवासी मजदूर और बिजनौर निवासी मजदूर के बीच कहासुनी हो गई, जो देखते ही देखते मारपीट में बदल गई।