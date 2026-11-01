बद्रीनाथ हेलीकॉप्टर क्रैश: एम्स ऋषिकेश में छह मृतकों का पोस्टमार्टम, परिजनों को सौंपे शव

जागरण संवाददाता, ऋषिकेश। बीते 30 अक्टूबर को चमोली जनपद के चाई गांव के पास बद्रीनाथ से देहरादून आ रहा ट्रांस भारत एविएशन का हेलीकाप्टर खराब मौसम के कारण क्रैश हो गया था। इस दर्दनाक हादसे में पायलट समेत सभी 6 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई थी।

रविवार को शासन-प्रशासन की मदद से हेलीकाप्टर से सभी मृतकों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए एम्स ऋषिकेश लाया गया। सुबह करीब 9.30 बजे सभी शव एम्स मोर्चरी पहुंचे, जहां नियमानुसार पोस्टमार्टम की कार्रवाई की गई। ऋषिकेश के तहसीलदार प्रदीप नेगी ने बताया कि एम्स मोर्चरी से अंतिम शव दोपहर 3 बजकर 40 मिनट पर एंबुलेंस से रवाना किया गया। उन्होंने बताया कि मृतकों में दिल्ली निवासी पायलट हिमांशु सबरवाल (48 वर्ष) का शव एंबुलेंस से बाई रोड दिल्ली के लिए रवाना किया गया।