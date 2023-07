Chamoli Accident: काल के गाल में समा गईं 17 जिंदगियां, 10 प्वाइंट्स में समझें चमोली हादसे में क्या-क्या हुआ?

Chamoli Accident उत्तराखंड के चमोली जिले में बुधवार दोपहर बड़ा हादसा हुआ जिसमें एक दारोगा तीन होमगार्ड समेत 15 लोगों की करंट लगने से मौत हो गई। हादसे के बाद चारों चीख-पुकार मच गई। हादसे में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने शोक व्यक्त किया है साथ ही जांच के आदेश भी दिए हैं। आनन-फानन में सभी को अस्पताल पहुंचाया गया। जानते हैं इस हादसे में अब तक क्या हुआ?

काल के गाल में समा गईं 17 जिंदगियां, 10 प्वाइंट्स में समझें चमोली हादसे में क्या-क्या हुआ?

जागरण ऑनलाइन डेस्क, नई दिल्ली: (Uttarakhand Chamoli Accident) उत्तराखंड के चमोली जिले में बुधवार दोपहर बड़ा हादसा हुआ, जिसमें एक दारोगा, तीन होमगार्ड समेत 15 लोगों की करंट लगने से मौत हो गई। हादसे के बाद चारों चीख-पुकार मच गई। आनन-फानन में सभी को अस्पताल पहुंचाया गया। जानते हैं इस हादसे में अब तक क्या हुआ? चमोली हादसा करीब 12 बजकर 20 मिनट के आसपास हुआ, शुरुआती जानकारी में एक की मौत की सूचना थी। जबकि दर्जनों घायल बताए जा रहे थे।

हादसा नमामि गंगे के सीवर ट्रीटमेंट प्लांट के पास करंट फैलने के कारण हुआ।

सभी को आनन-फानन में अस्पताल में भर्ती कराया गया, कुछ ही देर में डीआइजी ने दारोगा समेत 15 लोगों के मौत की पुष्टि की।

गंभीर रूप से झुलसे लोगों को एम्स ऋषिकेश एयरलिफ्ट किया जा रहा है।

डीआइजी एसडीआरएफ रिद्धिम अग्रवाल के अनुसार, हाईटेंशन लाइन टूटने के कारण चमोली में ये हादसा हुआ।

उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस दर्दनाक हादसे पर शोक व्यक्त किया। साथ ही उन्होंने मजिस्ट्रेट जांच के आदेश दिए हैं।

राज्य स्वास्थ्य मंत्री डॉ धन सिंह रावत चमोली के लिए रवाना हो गए हैं। मौके पर जांच और हालात दोनों पर वह जायजा लेंगे।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के चमोली घटनास्थल पर दौरा कर सकते हैं।

राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने हादसे पर दुख व्यक्त किया।

Edited By: Abhishek Pandey