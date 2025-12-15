Language
    कचटा मंदिर में 38 साल बाद विराजेंगे चालदा देवता, तिथि और समय तय

    By Rajesh Panwar Edited By: Shiv Govind Mishraa
    Updated: Mon, 15 Dec 2025 05:30 AM (IST)

    जौनसार बावर के खत शैली के दोहा मंदिर में विराजमान चालदा महाराज की अगली प्रवास यात्रा का कार्यक्रम तय हो गया है। देवता की आज्ञा से यह प्रवास सात ...और पढ़ें

    संवाद सूत्र, साहिया। पिछले दो वर्ष से जौनसार बावर की खत शैली के दोहा मंदिर में विराजमान चालदा महाराज की अगली प्रवास यात्रा का कार्यक्रम निर्धारित हो गया। देवता की आज्ञा से प्रवास की तिथि सात मई 2026 निकाली गई है। इस तिथि में चालदा देवता कचटा के मंदिर में विराजमान होंगे। कचटा में देवता 38 साल बाद प्रवास पर आ रहे हैं।

    रविवार को शैली खत के 25 गांवों व खत कौरू के 16 गांवों की दोहा मंदिर में हुई बैठक में अगले प्रवास तिथि को लेकर विचार मंथन किया गया। शैली खत के सदर स्याणा राजेंद्र सिंह तोमर की अध्यक्षता में हुई बैठक में देवता की आज्ञा अनुसार सात मई 2026 की तिथि निर्धारित की गई है। चालदा महाराज दोहा मंदिर से प्रवास यात्रा पर खत कौरू के कचटा मंदिर में विराजमान होंगे। कचटा गांव में चालदा देवता का भव्य मंदिर तैयार किया जा चुका है।


    कौरू खत के सदर स्याणा सुनील जोशी ने कहा कि 38 साल बाद कचटा मंदिर में प्रवास पर जाएंगे। महाराज के प्रवास यात्रा की तिथि घोषित होने से कौरू खत से जुड़े 16 गांवों के लोगों में खुशी है। करीब 38 साल के लंबे इंतजार के बाद महाराज के आगमन की सूचना पाकर खतवासियों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा।

    बैठक में ये रहे मौजूद

    बैठक में चालदा महाराज के वजीर बलदेव सिंह तोमर, सीताराम चौहान, राजेंद्र सिंह चौहान, अर्जुन सिंह राठौर, दिनेश सिंह चौहान,श्याम सिंह राठौर, बारू दत्त जोशी, विरेंद्र सिंह चौहान, विद्या दत्त जोशी, कुलदीप सिंह चौहान, हरदेव सिंह तोमर,स्वराज सिंह तोमर, महावीर सिंह तोमर, सूरत सिंह चौहान, अतर सिंह चौहान, अमर सिंह चौहान, रणवीर सिंह चौहान,सरदार सिंह चौहान आदि मौजूद रहे।