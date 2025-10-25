Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    Uttarakhand Crime: यूट्यूब से ली अपराध की ट्रेनिंग, महिला को बनाया शि‍कार

    By Soban Singh Edited By: Nirmala Bohra
    Updated: Sat, 25 Oct 2025 08:17 PM (IST)

    देहरादून के पटेलनगर में चेन स्नैचिंग करने वाला आरोपी गिरफ्तार। शिवम उर्फ शुभम ने यूट्यूब से चेन स्नैचिंग की ट्रेनिंग ली थी। उसने बिना नंबर प्लेट की बुलेट से वारदात को अंजाम दिया और एक महिला से सोने की चेन छीन ली। पुलिस ने आरोपी के घर से चेन और बुलेट बरामद की। शिवम ने कर्ज चुकाने के लिए अपराध किया था।

    prefferd source google
    Hero Image

    पटेलनगर क्षेत्र में चेन छीनने वाले आरोपित को पुलिस ने किया गिरफ्तार। प्रतीकात्‍मक

    जागरण संवाददाता, देहरादून। यू-ट्यूब पर वीडियो देखकर आरोपित ने चेन छीनने की ट्रेनिंग ली और राह चलती महिला के गले से सोने की चेन छीन ली। शातिर ने पहचान छिपाने के लिए घटना के समय बुलेट से नंबर प्लेट हटा दिया था। पटेलनगर कोतवाली पुलिस ने आरोपित को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपित की पहचान शिवम उर्फ शुभम निवासी श्रीदेव सुमन नगर, बल्लूपुर रोड के रूप में हुई है। पुलिस आरोपित से पूछताछ कर रही है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अजय सिंह ने बताया कि 19 अक्टूबर को सूरज रावत ने तहरीर दी कि उनकी माता लक्ष्मी रावत नयागावं से प्रेमनगर की ओर जा रही थी। बाबा फार्म के पास किसी अज्ञात बुलेट सवार ने झपट्टा मारकर उनके गले की सोने की चेन छीन ली और फरार हो गया। इस मामले में पटेलनगर कोतवाली में अज्ञात के विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया गया। पटेलनगर कोतवाली के प्रभारी निरीक्षक चंद्रभान अधिकारी के नेतृत्व में बनाई पुलिस टीम ने घटना स्थल व उसके आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली।

    पुलिस ने शनिवार को सूचना पर बल्लूपुर के पास से घटना में शामिल आरोपित शिवम को गिरफ्तार कर लिया। उसकी निशानदेही पर उसके बल्लूपुर चौक के पास स्थित घर से घटना में छीनी गई चेन व घटना में इस्तेमाल बुलेट मोटर साइकिल को बरामद कर लिया है।

    पूछताछ में आरोपित ने बताया कि वह इंटरनेट मीडिया पर रील्स देखने का आदी है। उसने यू-ट्यूब व इंस्टाग्राम पर रील्स देखकर चेन स्नेचिंग की योजना बनाई, ताकि वह अपने ऊपर चढ़े उधार को चुका सके। योजना के मुताबिक उसने पटेलनगर क्षेत्र स्थित दुपट्टा मार्केट के पास एक राह चलती महिला के गले से चेन झपट ली। घटना के दौरान उसने अपनी बुलेट नंबर प्लेट को उतार दिया था, जिससे पुलिस उसे आसानी से न पकड सके। उसने घटना में छीनी गई चेन को बेचने का प्रयास किया लेकिन बिल न होने के कारण वह उसे बेच नहीं पाया।