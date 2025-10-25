जागरण संवाददाता, देहरादून। यू-ट्यूब पर वीडियो देखकर आरोपित ने चेन छीनने की ट्रेनिंग ली और राह चलती महिला के गले से सोने की चेन छीन ली। शातिर ने पहचान छिपाने के लिए घटना के समय बुलेट से नंबर प्लेट हटा दिया था। पटेलनगर कोतवाली पुलिस ने आरोपित को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपित की पहचान शिवम उर्फ शुभम निवासी श्रीदेव सुमन नगर, बल्लूपुर रोड के रूप में हुई है। पुलिस आरोपित से पूछताछ कर रही है।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अजय सिंह ने बताया कि 19 अक्टूबर को सूरज रावत ने तहरीर दी कि उनकी माता लक्ष्मी रावत नयागावं से प्रेमनगर की ओर जा रही थी। बाबा फार्म के पास किसी अज्ञात बुलेट सवार ने झपट्टा मारकर उनके गले की सोने की चेन छीन ली और फरार हो गया। इस मामले में पटेलनगर कोतवाली में अज्ञात के विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया गया। पटेलनगर कोतवाली के प्रभारी निरीक्षक चंद्रभान अधिकारी के नेतृत्व में बनाई पुलिस टीम ने घटना स्थल व उसके आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली।

पुलिस ने शनिवार को सूचना पर बल्लूपुर के पास से घटना में शामिल आरोपित शिवम को गिरफ्तार कर लिया। उसकी निशानदेही पर उसके बल्लूपुर चौक के पास स्थित घर से घटना में छीनी गई चेन व घटना में इस्तेमाल बुलेट मोटर साइकिल को बरामद कर लिया है।