    Uttaranchal University: नाती-पोतों संग पहुंचे कॉलेज पहुंचे उम्रदराज छात्र, डिग्री पाकर खिले चेहरे

    By Sukant Mamgain Edited By: Nirmala Bohra
    Updated: Fri, 12 Dec 2025 01:29 PM (IST)

    उत्तरांचल विवि के सेंटर फार आनलाइन एंड डिस्टेंस लर्निंग एजुकेशन का दीक्षा समारोह. Jagran

    जागरण संवाददाता, देहरादून। उत्तरांचल विश्वविद्यालय के सेंटर फार आनलाइन और डिस्टेंस एजुकेशन से 2025 बैच के 2361 छात्रों ने स्वामी विवेकानंद आडिटोरियम में आयोजित दीक्षा समारोह में डिग्री प्राप्त की। एमबीए के 1538 और एमसीए के 828 छात्रों को उनके परिश्रम का फल मिला। इस अवसर पर आजीवन प्लेसमेंट सेवा एप भी लांच किया गया।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    मुख्य अतिथि विश्वविद्यालय अध्यक्ष जितेंद्र जोशी ने छात्रों को बधाई दी। उन्होंने कहा कि यह सिर्फ डिग्री पाने का दिन नहीं, बल्कि आपके परिश्रम, संघर्ष और समर्पण का उत्सव है। चाहे आप युवा हों या बुजुर्ग, यह साबित हुआ है कि सीखने की कोई उम्र नहीं होती। अपना यह उत्साह यूं ही बनाए रखें। चुनौतियों से डरें नहीं और लक्ष्य की ओर निष्ठा व आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ते रहें।

    इससे पूर्व रजिस्ट्रार डा. अनुज राणा के नेतृत्व में पारंपरिक दीक्षा परेड के साथ कार्यक्रम की शुरुआत हुई। विभिन्न राज्यों से पढ़ाई कर रहे छात्र-छात्राओं ने गर्व और उमंग के साथ डिग्री ग्रहण की। इस अवसर की सबसे खास झलक थी उम्रदराज छात्रों की। 71 वर्ष तक के वरिष्ठ छात्र अपने नाती-पोतों और छोटे बच्चों को गोद में लेकर डिग्री लेने पहुंचे। माताओं ने दुधमुंहे बच्चों को गोद में उठाकर डिग्री ली। इस दृश्य ने पूरे आडिटोरियम में खुशी और गर्व का माहौल पैदा कर दिया।

    कुलपति प्रो. धर्मबुद्धि ने डिस्टेंस एजुकेशन सेंटर की रिपोर्ट पेश करते हुए बताया कि वर्ष 2021 में स्थापित इस सेंटर में अब 13 हजार से अधिक छात्र बीबीए, एमबीए, बीसीए, एमसीए और बीए की पढ़ाई कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि यह केंद्र समय के साथ और अधिक छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने के लिए प्रतिबद्ध है।

    उपाध्यक्ष अंकिता जोशी ने कहा कि आनलाइन शिक्षा एआइ और प्रतिस्पर्धा के इस युग में समय का सदुपयोग और व्यक्तित्व विकास का श्रेष्ठ माध्यम है। यह एक ऐसा माध्यम है, जिसके द्वारा समाज के हर वर्ग व आयु का व्यक्ति शिक्षा प्राप्त कर अपने व्यक्तित्व का विकास कर सकता है। समारोह में संचालन समिति की उपाध्यक्ष अनुराधा जोशी, उप कुलपति प्रो. राजेश बहुगुणा, निदेशक प्रीतम डे, प्रो. कार्तिकेय गौड़, प्रो. प्रदीप सूरी, प्रो. सोनल शर्मा और डा. नितिन डुकलान सहित बड़ी संख्या में छात्र-छात्राएं मौजूद रहीं।