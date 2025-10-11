चकराता: इंटरनेट मीडिया पर की आपत्तिजनक पोस्ट, महिला समेत दो के खिलाफ मुकदमा

संवाद सूत्र, जागरण चकराता । लाखामंडल निवासी दो व्यक्तियों की शिकायत पर थाना चकराता की पुलिस ने एक महिला सहित दो के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। थानाध्यक्ष चंद्रशेखर नौटियाल ने बताया कि पुलिस मामले की जांच कर रही है।

लाखामंडल निवासी विरेंद्र भट्ट ने पुलिस को दी गई तहरीर में उल्लेख किया है कि पिछले बुधवार को ग्राम पंचायत की पहली बैठक में आरोपित महिला और एक अन्य व्यक्ति ने गाली-गलौज करते हुए उनके साथ मारपीट की। आरोपितों ने उन्हें जान से मारने की धमकी भी दी। इसके अतिरिक्त स्थानीय निवासी खुशीराम गौड़ ने पुलिस को दी गई दूसरी तहरीर में कहा है कि आरोपित महिला ने उनकी पुत्री के चरित्र और परिवार को बदनाम करने की मंशा से अभद्र भाषा का प्रयोग कर इंटरनेट मीडिया पर पोस्ट किया।