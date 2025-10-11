Language
    चकराता: इंटरनेट मीडिया पर की आपत्तिजनक पोस्ट, महिला समेत दो के खिलाफ मुकदमा

    By Chandram Rajguru Edited By: Nirmala Bohra
    Updated: Sat, 11 Oct 2025 03:03 PM (IST)

    चकराता में इंटरनेट मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट करने के आरोप में पुलिस ने एक महिला सहित दो व्यक्तियों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। आरोप है कि आरोपियों की पोस्ट से क्षेत्र में तनाव फैल सकता था। पुलिस ने मामला दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है और सोशल मीडिया पर कड़ी निगरानी रखने की बात कही है।

    थानाध्यक्ष ने कहा कि पुलिस मामले की जांच कर रही है। Concept Photo

    संवाद सूत्र, जागरण चकराता । लाखामंडल निवासी दो व्यक्तियों की शिकायत पर थाना चकराता की पुलिस ने एक महिला सहित दो के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। थानाध्यक्ष चंद्रशेखर नौटियाल ने बताया कि पुलिस मामले की जांच कर रही है।

    लाखामंडल निवासी विरेंद्र भट्ट ने पुलिस को दी गई तहरीर में उल्लेख किया है कि पिछले बुधवार को ग्राम पंचायत की पहली बैठक में आरोपित महिला और एक अन्य व्यक्ति ने गाली-गलौज करते हुए उनके साथ मारपीट की। आरोपितों ने उन्हें जान से मारने की धमकी भी दी। इसके अतिरिक्त स्थानीय निवासी खुशीराम गौड़ ने पुलिस को दी गई दूसरी तहरीर में कहा है कि आरोपित महिला ने उनकी पुत्री के चरित्र और परिवार को बदनाम करने की मंशा से अभद्र भाषा का प्रयोग कर इंटरनेट मीडिया पर पोस्ट किया।

    इस हरकत से उनके परिवार की समाज में काफी बदनामी हुई है। उन्होंने आरोपित महिला के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग की। थाना पुलिस ने विरेंद्र भट्ट और खुशीराम गौड़ की तहरीर पर लाखामंडल निवासी आरोपित बचना शर्मा और ओम प्रकाश के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत किया है। थानाध्यक्ष ने कहा कि पुलिस मामले की जांच कर रही है।