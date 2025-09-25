Language
    नवरात्र पर टॉप-गियर में पहुंचा ऑटो बाजार, तीन दिन में वाहनों की बिक्री में 30 प्रतिशत का उछाल

    By Ankur Agarwal Edited By: Nirmala Bohra
    Updated: Thu, 25 Sep 2025 01:01 PM (IST)

    देहरादून के ऑटो बाजार में त्योहारी सीजन के चलते उछाल आया है। जीएसटी में 10% की छूट और नए मॉडलों के कारण नवरात्र में कारों की बिक्री 30% तक बढ़ गई है। केंद्र सरकार द्वारा जीएसटी दरें कम करने से मध्यम वर्ग को राहत मिली है जिससे बाजार में उत्साह का माहौल है। मुख्यमंत्री ने भी शोरूम का दौरा किया।

    पहली बार कार खरीदने वालों की संख्या अधिक. Jagran

    अंकुर अग्रवाल, जागरण देहरादून। जीएसटी में मिली 10 प्रतिशत की छूट, नए वाहन खरीदने वालों की चाह व बाजार में कंपनियों की ओर से उतारे गए वाहनों के नए-नए माडल के कारण नवरात्र से आरंभ हुए त्योहारी सीजन में ऑटो बाजार टाप गियर में पहुंच गया है।

    शहर में नवरात्र के शुरुआती तीन दिन में ही 1000 से अधिक कारों की बिक्री हो चुकी है और करीब 2000 कारों की प्री-बुकिंग भी अब तक हो चुकी है। नवरात्र में बिक्री में आए इस जबरदस्त उछाल से ऑटोमोबाइल कारोबारियों के चेहरे खिले हुए हैं। कारों की बिक्री गुजरे दो वर्षों की तुलना में 30 प्रतिशत तक बढ़ गई है। बिक्री और प्री-बुकिंग को लेकर भी बाजार में जमकर उत्साह नजर आ रहा है।

    केंद्र सरकार की ओर से वाहनों की बिक्री पर जीएसटी दर 28 प्रतिशत से घटाकर 18 प्रतिशत करने के ऐलान के बाद से ही कार शोरूमों में नए वाहनों की जानकारी लेने वालों की संख्या बढ़ गई थी, लेकिन जैसे ही यह छूट पहले नवरात्र से लागू हुई, दून के ऑटो मोबाइल बाजार में कार खरीददारों की संख्या भी बढ़ने लगी है। बाजार ने नवरात्र के पहले ही दिन से जो गति पकड़ी है, वह नवमी, दशहरा, करवाचौथ, धनतेरस समेत दीपावली तक कायम रहने की उम्मीद कारोबारी जता रहे हैं।

    मध्यम व उच्च मध्यम परिवारों के लिए वाहनों पर जीएसटी दरें कम होने से बाजार में उत्साह नजर आ रहा है। दून में कारों व दुपहिया की बिक्री ने नया कीर्तिमान बना लिया है। कंपनियों ने विशेष छूट के आफर भी निकाल दिए हैं। संभागीय परिवहन अधिकारी (प्रशासन) संदीप सैनी ने बताया कि त्योहारी सीजन में वाहनों के पंजीयन में कोई परेशानी न हो, इसके लिए अतिरिक्त स्टाफ पंजीयन के कार्य में लगाया गया है।

    1200 सीसी तक की पेट्रोल की डिमांड बढ़ी

    वाहनों के लिए निर्धारित किए गए जीएसटी के नए नियम के अनुसार चार मीटर से कम लंबाई वाली 1200 सीसी से कम की पेट्रोल कारों और 1500 सीसी से कम वाली डीजल कारों पर अब केवल 18 प्रतिशत जीएसटी लगेगा। पहले इन गाड़ियों पर 28 प्रतिशत जीएसटी लगता था।

    इसके अलावा लग्जरी कारें अब 40 प्रतिशत जीएसटी के दायरे में आ गई हैं। इन पर कोई सेस (उपकर) नहीं लगेगा। लग्जरी कारों पर पहले 28 प्रतिशत जीएसटी व 22 प्रतिशत सेस लगता था। जिसके बाद कुल टैक्स करीब 50 प्रतिशत होता था। ऐसे में 1200 सीसी तक के वाहनों की डिमांड बढ़ गई है।

    मुख्यमंत्री भी पहुंचे कार शोरूम

    जीएसटी दरों में आई कमी को लेकर तीन दिन से लगातार बाजारों का भ्रमण कर व्यापारियों से चर्चा कर रहे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी बुधवार को कुआंवाला में टोयोटा कंपनी के शाेरूम पहुंचे। वहां कारों की बिक्री के संबंध में जानकारी ली और ग्राहकों से बातचीत भी की।

    ग्राहकों ने बताया कि केंद्र सरकार ने जीएसटी दरों में कमी कर मध्यम वर्ग को बड़ी राहत दी है। जो पैसा जीएसटी में अधिक जाता था, उसका उपयोग अब पंजीयन व कार बीमा की धनराशि चुकाने में हो रहा है।