दीवाली की रात देहरादून में अनहोनी, आग का गोला बनी कार; अंदर बैठे थे युवक चार

जागरण संवाददाता, विकासनगर । दीपावली की रात एक कार में अचानक आग लग गई। गनीमत रही कि उसमें सवार चार युवक बाल- बाल बचे । आग लगते ही युवकों ने कार से बाहर निकलकर अपनी जान बचाई। सूचना मिलने पर कोतवाली सहसपुर की पुलिस व अग्निशमन केंद्र डाकपत्थर की गाड़ी मौके पर पहुंची और कार में लगी आग पर काबू पाया।

थाना सहसपुर को सोमवार रात सूचना मिली कि डोभरी होरोवाला पुल सहसपुर के पास एक कार में आग लग गई है। सूचना मिलने पर थाना सहसपुर से पुलिस टीम मौके पर पहुंची। तब तक अग्निशमन केंद्र डाकपत्थर की गाड़ी अग्निशमन अधिकारी पवन शर्मा के नेतृत्व में मौके पर पहुंच चुकी थी।

सहसपुर कोतवाली के एसएसआई विकास रावत ने बताया कि कार में छरबा निवासी ऋषि राज, रितिक, अंकुश व आकाश सवार थे, जो आग लगने के साथ ही गाड़ी से उतर गए। किसी को कोई चोट नहीं आई। सभी को सुरक्षित घर भेजा गया। वहीं एक अन्य मामले में अग्निशमन केंद्र डाकपत्थर की टीम ने विकासनगर क्षेत्र अंतर्गत नाले में गिरी गाय को रेस्क्यू किया।