    दीवाली की रात देहरादून में अनहोनी, आग का गोला बनी कार; अंदर बैठे थे युवक चार

    By Rajesh Panwar Edited By: Nirmala Bohra
    Updated: Wed, 22 Oct 2025 02:05 PM (IST)

    देहरादून में दीवाली की रात एक कार में अचानक आग लग गई। आग इतनी भीषण थी कि कार पूरी तरह से जल गई, जिससे इलाके में अफरा-तफरी मच गई। पुलिस मामले की जांच कर रही है, लेकिन आग लगने के कारणों का अभी तक पता नहीं चल पाया है। इस घटना से शहर में शोक की लहर है।

    युवकों ने कार से बाहर निकलकर बचाई जान. Jagran

    जागरण संवाददाता, विकासनगर । दीपावली की रात एक कार में अचानक आग लग गई। गनीमत रही कि उसमें सवार चार युवक बाल- बाल बचे । आग लगते ही युवकों ने कार से बाहर निकलकर अपनी जान बचाई। सूचना मिलने पर कोतवाली सहसपुर की पुलिस व अग्निशमन केंद्र डाकपत्थर की गाड़ी मौके पर पहुंची और कार में लगी आग पर काबू पाया।

    थाना सहसपुर को सोमवार रात सूचना मिली कि डोभरी होरोवाला पुल सहसपुर के पास एक कार में आग लग गई है। सूचना मिलने पर थाना सहसपुर से पुलिस टीम मौके पर पहुंची। तब तक अग्निशमन केंद्र डाकपत्थर की गाड़ी अग्निशमन अधिकारी पवन शर्मा के नेतृत्व में मौके पर पहुंच चुकी थी।

    सहसपुर कोतवाली के एसएसआई विकास रावत ने बताया कि कार में छरबा निवासी ऋषि राज, रितिक, अंकुश व आकाश सवार थे, जो आग लगने के साथ ही गाड़ी से उतर गए। किसी को कोई चोट नहीं आई। सभी को सुरक्षित घर भेजा गया। वहीं एक अन्य मामले में अग्निशमन केंद्र डाकपत्थर की टीम ने विकासनगर क्षेत्र अंतर्गत नाले में गिरी गाय को रेस्क्यू किया।

    बैंक के समीप कूड़े के ढेर में लगी आग

    विकासनगर : सोमवार रात करीब सवा 12 बजे फायरब्रिगेड को स्टेट बैंक डाकपत्थर के पास कूड़े के ढेर में आग लगने की सूचना मिली। सूचना पर फायर सर्विस यूनिट घटना स्थल पहुंची और आग को बुझाया। एफएसओ पवन शर्मा के अनुसार यदि आग पर समय रहते काबू नहीं पाया जाता तो बैंक भी इसकी चपेट में आ सकता था।