इकबालपुर नहर के निर्माण की अनुमति के लिए CM योगी से किया अनुरोध, मंत्री सतपाल महाराज ने की UP के सीएम से मुलाकात
उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात कर हरिद्वार की इकबालपुर नहर के निर्माण की अनुमति देने का अनुरोध किया। साथ ही उन्होंने बनबसा बैराज की मरम्मत और शुक्रताल घाट पर पर्याप्त जल की उपलब्धता सुनिश्चित करने की भी मांग की।
राज्य ब्यूरो, देहरादून। उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात कर हरिद्वार की इकबालपुर नहर के निर्माण की अनुमति देने का अनुरोध किया। इस दौरान उन्होंने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से बनबसा बैराज की मरम्मत व शुक्रताल घाट पर पर्याप्त जल की उपलब्धता सुनिश्चत कराने का भी अनुरोध किया।
कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज ने बुधवार को लखनऊ में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने कहा कि भगवानपुर और आसपास के क्षेत्रों में गिरते भूजल स्तर की समस्या को दूर करने के लिए इकबालपुर नहर का निर्माण जरूरी है।
किसानों के लिए बहुत लाभकारी
यह नहर किसानों के लिए बहुत लाभकारी होगी और इससे क्षेत्र का विकास भी होगा। उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से हरिद्वार में स्थित दो नहरों के उत्तराखंड को हस्तांतरण एवं जनपद चंपावतके बनबसा में बने बैराज के वृहद रूप से मरम्मत किए जाने के लिए अधिकारियों को निर्देश देने का भी अनुरोध किया।
कैबिनेट मंत्री महाराज ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से मुजफ्फरनगर जनपद में सोलानी व बांणगंगा नदी के तट पर स्थित तीर्थ स्थल शुक्रताल घाट पर जल कम होने पर चिंता जताई। उन्होंने अनुरोध किया कि धार्मिक अनुष्ठानों एवं महापर्वों पर आयोजित होने वाले कार्यक्रमों के दौरान घाट पर जल की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चत कराने के निर्देश अधिकारियों को दिए जाएं।
