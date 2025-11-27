इकबालपुर नहर के निर्माण की अनुमति के लिए CM योगी से किया अनुरोध, मंत्री सतपाल महाराज ने की UP के सीएम से मुलाकात

राज्य ब्यूरो, देहरादून। उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात कर हरिद्वार की इकबालपुर नहर के निर्माण की अनुमति देने का अनुरोध किया। इस दौरान उन्होंने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से बनबसा बैराज की मरम्मत व शुक्रताल घाट पर पर्याप्त जल की उपलब्धता सुनिश्चत कराने का भी अनुरोध किया।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज ने बुधवार को लखनऊ में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने कहा कि भगवानपुर और आसपास के क्षेत्रों में गिरते भूजल स्तर की समस्या को दूर करने के लिए इकबालपुर नहर का निर्माण जरूरी है।

किसानों के लिए बहुत लाभकारी यह नहर किसानों के लिए बहुत लाभकारी होगी और इससे क्षेत्र का विकास भी होगा। उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से हरिद्वार में स्थित दो नहरों के उत्तराखंड को हस्तांतरण एवं जनपद चंपावतके बनबसा में बने बैराज के वृहद रूप से मरम्मत किए जाने के लिए अधिकारियों को निर्देश देने का भी अनुरोध किया।