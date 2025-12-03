Language
    मसूरी जाने वाले सैलानियों को नहीं मिलेगा जाम! देहरादून में कैनाल होगी भूमिगत; फोरलेन बनेगी ये सड़क

    By Suman Semwal Edited By: Nirmala Bohra
    Updated: Wed, 03 Dec 2025 05:03 PM (IST)

    मसूरी में पर्यटकों की बढ़ती संख्या को देखते हुए लंबीधार किमाड़ी मार्ग को चौड़ा करने की योजना है। गढ़ी कैंट चौक क्षेत्र में सिंचाई विभाग की कैनाल को भू

    देहरादून के गढ़ी कैंट में कैनाल होगी भूमिगत, फोरलेन बनेगी सड़क। आर्काइव

    जागरण संवाददाता, देहरादून। पहाड़ों की रानी मसूरी की सैर के लिए देश-विदेश से बड़ी संख्या में पर्यटक पहुंचते हैं। लेकिन, मसूरी की मुख्य सड़क का जाम उनके उत्साह को काफूर कर देता है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए मसूरी के वैकल्पिक मार्ग लंबीधार किमाड़ी को सिंगल लेन से डेढ़ लेन किया जा रहा है। हालांकि, चौड़ीकरण की यह परियोजना तब तक सफल नहीं हो पाएगा, जब तक इसके शुरुआती स्थल गढ़ी कैंट चौक क्षेत्र में स्थित सिंचाई विभाग की कैनाल को भूमिगत नहीं कर दिया जाता।

    लोनिवि प्रांतीय खंड के अधिशासी अभियंता राजेश कुमार के मुताबिक लंबीधार किमाड़ी (एलकेडी) रोड वैसे से सप्लाई एरिया से शुरू होती है, लेकिन यहां तक पहुंच पर प्रमुख स्थल कैनाल वाली डेढ़ किमी लंबी सड़क है। वर्तमान में सिंचाई विभाग की कैनाल के पास अस्थाई दुकानें लगाई जाती हैं। बड़ा हिस्सा अतिक्रमित भी है। लिहाजा, यहां पर कैनाल को भूमिगत कर इस भाग को फोरलेन करने का निर्णय लिया है।

    यदि यह भाग चौड़ा नहीं किया जाता है तो लंबीधार किमाड़ी रोड के चौड़ीकरण के बाद वाहनों का दबाव बढ़ेगा और कैनाल वाली रोड बाटलनेक बन जाएगी। इसी बात को ध्यान में रखते हुए चौड़ीकरण परियोजना के लिए सर्वे शुरू करा दिया गया है। सर्वे रिपोर्ट जल्द उच्चाधिकारियों को भेजी जाएगी। ताकि इस डेढ़ लेन भाग को चौड़ा करने के लिए स्वीकृति प्राप्त की जा सके।