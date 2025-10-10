Language
    यूपी की बसें उत्‍तराखंड में खुलकर कर रही परमिट शर्तों का उल्लंघन, आरटीओ प्रवर्तन की कार्रवाई का बेअसर

    By Jaideep Jhinkwan Edited By: Nirmala Bohra
    Updated: Fri, 10 Oct 2025 11:57 AM (IST)

    देहरादून के आईएसबीटी बस अड्डे पर उत्तर प्रदेश परिवहन निगम की बसों द्वारा परमिट शर्तों का उल्लंघन किया जा रहा है। लगभग 30% बसें नियमों को अनदेखा कर प्रवेश कर रही हैं, जिससे सरकार को राजस्व का नुकसान हो रहा है। आरटीओ प्रवर्तन की कार्रवाई का कोई खास असर नहीं दिख रहा है, और डग्गामार बसें खुलेआम सवारियां उतार-चढ़ा रही हैं। निगम के कर्मचारियों के विरोध पर बस चालक झगड़ने को तैयार रहते हैं।

    जागरण संवाददाता, देहरादून । एक ओर परिवहन विभाग परमिट शर्तों के उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों के खिलाफ कार्रवाई के दावे कर रहा है। वहीं दूसरी ओर उत्तरप्रदेश परिवहन निगम की बसें परमिट शर्तों का खुला उल्लंघन कर रही है। आइएसबीटी बस अड्डे में 30 प्रतिशत बसें नियम शर्तों को दरकिनार कर दाखिल हो रही है। तीन जनवरी 2023 को तत्कालीन परिवहन सचिव एनएस नपलच्याल ने सभी संभागीय एवं उप संभागीय अधिकारियों को निर्देश जारी किए थे। डग्गामार बसों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए। लेकिन व्यवस्था में सुधार के बजाय स्थित और बिगड़ती जा रही है। जिससे सरकार के राजस्व को करोड़ों का नुकसान हो रहा है।

    दरअसल, आइएसबीटी बस अड्डे के एक किलोमीटर के दायरे में डग्गामार, विक्रम, ई रिक्शा, टाटा मैजिक के संचालन पर रोक लगाई गई थी। आरटीओ प्रवर्तन की टीम दलबल के साथ सड़क पर भी उतरी। परमिट शर्तों के उल्लंघन करने वाले बस चालकों के खिलाफ कार्रवाई भी की। लेकिन आरटीओ प्रवर्तन की कार्रवाई का कोई असर नहीं दिखाई दे रहा। इसके अलावा यातायात नियमों का भी खुलकर उल्लंघन किया जा रहा। परिवहन निगम के कर्मचारियों के आवाज उठाने पर डग्गामार बस चालक लड़ने भिड़ने के लिए तैयार रहते हैं। त्योहारी सीजन में परिवहन निगम की आए को प्रतिदिन 50 लाख रुपये का नुकसान हो रहा है। जिससे परिवहन निगम के घाटे में जाने की सबसे बड़ी वजह यह भी है।

    बीते रविवार और सोमवार को आरटीओ प्रवर्तन की कार्रवाई का बेअसर रहा। गुरुवार को आइएसबीटी में डग्गामार बस, विक्रम, ई रिक्शा, टाटा मैजिक सवारियों को छोड़ने एवं उतारने का काम कर रहे थे। जबकि बीते बुधवार को आरटीओ प्रवर्तन डा. अनीता चमोला ने ट्रैवल एजेंसियों की परमिट शर्तों के उल्लंघन एवं यातायात व्यवस्था को लेकर बैठक ली थी। लेकिन गुरुवार को आइएसबीटी में व्यवस्था में कोई बदलाव नहीं दिखाई दिया।

    डग्गामार बसों के आइएसबीटी में सवारी बैठाने एवं उतारने को लेकर कड़े निर्देश जारी किए हैं। एजेंसियों के बुकिंग साइट की लोकेशन आइएसबीटी से हटा दी है। रोडवेज चालकों को भी बस अड्डे के बाहर से सवारी बैठाने एवं छोड़ने को लेकर प्रतिबंधित किया गया है। परमिट शर्तों का उल्लंघन करने पर कार्रवाई की जाएगी। - डा. अनीता चमोला, आरटीओ प्रवर्तन

    आइएसबीटी के अंदर प्रवेश करने से पहले बाहरी राज्यों के दस्तावेजों की चेकिंग की जाती है। उसके बाद ही बस अड्डे के अंदर प्रवेश दिया जाता है। इसके अलावा डग्गामार बसों के खिलाफ आरटीओ प्रवर्तन की कार्रवाई जारी है। निगम स्तर से भी कार्रवाई की जा रही है। - एसपी मनराल, एजीएम, आइएसबीटी संचालन