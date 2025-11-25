डाकपत्थर, कुंजा, कुल्हाल और ढकरानी में प्रशासन ने चलाया बुलडोजर, 46 अवैध निर्माणों को गिराया
लगातार दूसरे दिन सोमवार को डाकपत्थर, कुंजा, कुल्हाल और ढकरानी में प्रशासन ने अवैध निर्माणों पर बुलडोजर चलाया और 46 निर्माण ध्वस्त किए। शक्तिनहर किनारे जल विद्युत निगम की भूमि पर पहले 111 अवैध निर्माण चिह्नित किए गए थे। रविवार को 65 अवैध निर्माण पहले ही ध्वस्त किए जा चुके थे। अधिकारियों ने दोबारा निर्माण करने पर
जागरण संवाददाता, विकासनगर। लगातार दूसरे दिन सोमवार को डाकपत्थर, कुंजा, कुल्हाल व ढकरानी में अवैध निर्माण पर प्रशासन का बुलडोजर चला। इस बीच 46 अवैध निर्माण ध्वस्त कर दिए गए। शक्तिनहर किनारे के जल विद्युत निगम की भूमि पर पूर्व में कुल 111 अवैध निर्माण चिह्नित किए गए थे। इससे पूर्व रविवार को प्रशासन की कार्रवाई के तहत 65 अवैध निर्माण ध्वस्त किए गए थे। अधिकारियों ने संबंधित लोगों को दोबारा निर्माण करने पर सख्त कार्रवाई करने की चेतावनी दी।
बता दें कि ढालीपुर, कुंजा, ढकरानी, हरिपुर, कुल्हाल व डाकपत्थर में शक्तिनहर किनारे के जल विद्युत निगम की भूमि पर बड़े पैमाने पर अवैध निर्माण किए गए थे। सोमवार को भारी संख्या में पुलिस बल की मौजूदगी में टीम ने कार्रवाई शुरू की। कार्रवाई के दौरान एसडीएम विनोद कुमार, नायब तहसीलदार ग्यारुदत्त जोशी, सीओ भाष्कर लाल शाह, कोतवाल सहसपुर शंकर सिंह बिष्ट, विकासनगर कोतवाल विनोद गुसाईं मौके पर मौजूद रहे।
कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच की गई इस कार्रवाई के दौरान स्थानीय लोग चाहकर भी विरोध नहीं कर सके। वे मौके पर खड़े होकर मकानों को टूटता देखते रहे। नायब तहसीलदार ग्यारु दत्त जोशी ने बताया कि डाकपत्थर, कुंजा, कुल्हाल व ढकरानी में शेष बचे 46 अवैध कब्जों को धराशायी करा दिया गया है।
नोटिस देकर दुकान पर लगाए लाल निशान
प्रशासन की ओर से की गई ध्वस्तीकरण की कार्रवाई पर सवाल भी खड़े हो रहे हैं। शिवम गुप्ता निवासी लक्ष्मणपुर ने एसडीएम से शिकायत की है कि उन्हें यूजेवीएनएल की ओर जिस खसरा नंबर का नोटिस दिया गया है, वह उनकी भूमि का नहीं है। लेकिन लाल निशान उनकी दुकान पर भी लगा दिए गए हैं।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।