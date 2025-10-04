देहरादून में एमडीडीए और नगर निगम ने संयुक्त रूप से अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई की। ट्रांसपोर्टनगर में दुकानों के बाहर किए गए अतिक्रमण को हटाया गया और अवैध निर्माणों को सील किया गया। अधिकारियों ने शहर को अतिक्रमण मुक्त करने और व्यवस्थित विकास सुनिश्चित करने के लिए साप्ताहिक अभियान चलाने का निर्णय लिया है। शहर की सुंदरता बनाए रखने के लिए प्राधिकरण प्रतिबद्ध है।

जागरण संवाददाता, देहरादून। मसूरी-देहरादून विकास प्राधिकरण (एमडीडीए) और नगर निगम की संयुक्त टीम ने अतिक्रमण के विरुद्ध बड़ी कार्रवाई करते हुए सहारनपुर रोड स्थित ट्रांसपोर्टनगर में व्यावसायियों द्वारा किए गए अतिक्रमण पर बुलडोजर से ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की। इस दौरान व्यापारियों ने विरोध करते हुए जमकर हंगामा भी किया, लेकिन पुलिस बल ने उन्हें नियंत्रित कर पीछे हटा दिया। इसके अलावा एमडीडीए ने धोरण रोड के साथ ही आइटी पार्क, राजपुर रोड और जमनीवाला में नियम विरुद्ध हो रहे निर्माण पर सीलिंग की कार्रवाई भी की। लगातार मिल रही शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए एमडीडीए उपाध्यक्ष बंशीधर तिवारी ने प्राधिकरण के सचिव को कार्रवाई के निर्देश दिए थे।

सहारनपुर रोड स्थित ट्रांसपोर्टनगर में लंबे समय से अवैध अतिक्रमण और दुकानों के बाहर किए गए कब्जे की शिकायतें प्राधिकरण और नगर निगम को मिल रही थीं। स्थानीय निवासियों और वाहन चालकों की शिकायत थी कि दुकानों के बाहर फैले अतिक्रमण के कारण न केवल यातायात में बाधा उत्पन्न हो रही थी बल्कि आमजन को भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।

एमडीडीए उपाध्यक्ष के निर्देश पर शुक्रवार को प्राधिकरण के सचिव मोहन सिंह बर्निया की अगुवाई में एमडीडीए व नगर निगम की संयुक्त टीम बनाई गई। संयुक्त टीम ने न केवल ट्रांसपोर्टनगर में अभियान चलाकर 20 दुकानों के अतिक्रमण को हटाया बल्कि दुकानों के बाहर किए गए पक्के निर्माण व अस्थायी कब्जों को बुलडोजर से ध्वस्त कर जगह को खाली कराया गया।

कार्रवाई के समय स्थानीय दुकानदारों ने विरोध कर हंगामा किया और प्रशासनिक टीम को रोकने का प्रयास किया, लेकिन सुरक्षा व्यवस्था के दृष्टिगत पुलिस बल की तैनाती के कारण उनकी एक न चली। सचिव एमडीडीए मोहन सिंह बर्निया ने बताया कि शहर की सुंदरता और सुगम यातायात व्यवस्था के लिए अतिक्रमण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अन्य क्षेत्रों में भी अभियान चलाकर अतिक्रमण पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। नियम विरुद्ध निर्माण पर सीलिंग की कार्रवाई एमडीडीए की टीम ने अतिक्रमण पर कार्रवाई के बाद अवैध निर्माण पर भी व्यापक कार्रवाई की। धोरण रोड पर युग रियल एलएलपी (देवेश वयरानी) की ओर से छह आवासीय भवनों को मिलाकर नियम विरुद्ध निर्माण किया गया था, जिस पर सीलिंग की कार्रवाई की गई। राजपुर रोड (आईएएस कालोनी निकट) में नितिन माकिन और जमनीवाला में संजेश कुमार यादव के अवैध निर्माणों पर संयुक्त सचिव गौरव चटवाल के आदेश पर सीलिंग की गई। कार्रवाई में सहायक अभियंता शैलेंद्र सिंह रावत, अवर अभियंता गौरव तोमर, उमेश वर्मा व पुलिस बल मौजूद रहा।

हर सप्ताह चलाया जाएगा संयुक्त अभियान एमडीडीए और नगर निगम ने संयुक्त रूप से तय किया है कि अतिक्रमण पर साप्ताहिक समीक्षा अभियान चलाया जाएगा। इसके लिए एक हेल्पलाइन और आनलाइन पोर्टल भी शुरू किया जाएगा, जहां नागरिक सीधे शिकायत दर्ज कर सकेंगे।

शिकायत मिलने पर त्वरित कार्यवाही की जाएगी। अधिकारियों का कहना है कि शहर को अवैध कब्जों से मुक्त करने और व्यवस्थित विकास सुनिश्चित करने के लिए यह अभियान सतत रूप से जारी रहेगा। शहर की खूबसूरती और विकास की मूलधारा को बनाए रखना प्राधिकरण की सर्वाेच्च प्राथमिकता है। नियम विरुद्ध निर्माण और अतिक्रमण किसी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इस प्रकार की कार्रवाई लगातार जारी रहेगी और जो लोग अवैध निर्माण कर शहर की संरचना के साथ खिलवाड़ करेंगे, उनके खिलाफ कठोर कदम उठाए जाएंगे। एमडीडीए जनता के सहयोग से देहरादून को सुनियोजित, सुरक्षित और स्वच्छ शहर बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। - बंशीधर तिवारी, उपाध्यक्ष एमडीडीए