चाय पीने की बात बोलकर घर में घुसा बिल्डर, बुजुर्गों से की मारपीट; पुलिस को दी तहरीर

देहरादून के झाझरा में सीरीन ग्रीन हाउसिंग सोसाइटी में सीवरेज लाइन डालने को लेकर विवाद हो रहा है। वरिष्ठ नागरिकों ने बिल्डर पर घर में घुसकर मारपीट और धमकी देने का आरोप लगाया है। निवासियों का आरोप है कि बिल्डर एसटीपी का इस्तेमाल करना चाहता है जिसका वे विरोध कर रहे हैं क्योंकि इससे गंदगी फैलने की आशंका है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

जागरण संवाददाता, देहरादून। झाझरा स्थित सीरीन ग्रीन हाउसिंग सोसाइटी में रहने वाले कुछ वरिष्ठ नागरिकों ने एक बिल्डर पर घुसकर मारपीट व धमकी देने का आरोप लगाया है। इस मामले उन्होंने झाझरा चौकी में भी तहरीर दी है। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है।

सोसाइटी निवासी राजकुमारी त्यागी ने बताया कि यहां पर अधिकतर वरिष्ठ नागरिक और उच्च पदों से सेवानिवृत लोग रहत हैं। मंगलवार दोपहर के समय समय एक बिल्डर घर पर आया, जिन्हें वह पहले से ही जानते थे और चाय पीने की बात कहकर अंदर घुस गया। इस दौरान उनके साथ चार-पांच लोग और थे।

ये था मामला शिकायतकर्ता ने बताया कि उस समय वह घर पर अकेली थी, ऐसे में उन्होंने अंदेशा होने पर अपने पति व सोसाइटी के अन्य वरिष्ठ नागरिकों को बुला दिया। इनमें सेवानिवृत ब्रिगेडियर आशीष कुमार शर्मा, सतीश कुमार, रिटायर कर्नल अजय थपलियाल सहित कुछ अन्य वरिष्ठ नागरिक शामिल थे।

उन्होंने बताया कि बिल्डर अन्य फ्लैट बना रहा है और उनकी सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट का इस्तेमाल करना चाह रहा है, जिसका वह विरोध कर रहे हैं। क्योंकि एसटीपी की क्षमता कम है और यदि और फ्लैट भी एसटीपी से जुड़ते हैं तो वहां पर लाइन बंद हो जाएगी, और गंदगी फैल जाएगी।

आरोप है कि पहले तो बिल्डर ने उन्हें लाइन डालने की बात पर सहमत होने को कहा। जब उन्होंने विरोध किया तो कुछ और लोग घर में घुस गए और हाथापाई करते हुए मारपीट करनी शुरू कर दी। आरोप है कि उन्होंने जान से मारने की भी धमकी दी।