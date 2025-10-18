BSNL ने लांच किया 'FRC ₹ 1 दिवाली बोनांजा' प्लान, सुनकर आप भी कहेंगे WOW

जागरण संवाददाता, देहरादून। भारत संचार निगम लिमिटेड (बीएसएनएल) ने रंजत जयंती को समर्पित और दीपावली पर नए ग्राहकों के लिए 'एफआरसी-₹ 1-दिवाली बोनांजा' प्लान लांच किया है। यह उत्तराखंड परिमंडल के सभी रिटेल ग्राहकों के लिए रहेगा।

बीएसएनएल उत्तराखंड परिमंडल के मुख्य महाप्रबंधक कुलविंदर कुमार ने बताया कि उत्तराखंड परिमंडल बीएसनएल ने स्वतंत्रता दिवस पर प्रस्तुत 'एफआरसी-₹ 1- फ्रीडम आफर' को ग्राहकों का प्यार मिला। इस योजना के तहत लाखों नए ग्राहकों ने बीएसएनएल नेटवर्क से जुड़कर सेवा का लाभ उठाया।