BSNL ने लांच किया 'FRC ₹ 1 दिवाली बोनांजा' प्लान, सुनकर आप भी कहेंगे WOW
बीएसएनएल ने दिवाली पर 'एफआरसी ₹ 1 दिवाली बोनांजा' प्लान पेश किया है। नए ग्राहकों को ₹1 के रिचार्ज पर 28 दिनों की वैधता, अनलिमिटेड कॉलिंग और 1GB डेटा मिलेगा। साथ ही, प्रतिदिन 100 मुफ्त एसएमएस भी मिलेंगे। यह ऑफर सीमित समय के लिए है, इसलिए जल्दी करें और बीएसएनएल के अन्य आकर्षक ऑफर्स का भी लाभ उठाएं।
जागरण संवाददाता, देहरादून। भारत संचार निगम लिमिटेड (बीएसएनएल) ने रंजत जयंती को समर्पित और दीपावली पर नए ग्राहकों के लिए 'एफआरसी-₹ 1-दिवाली बोनांजा' प्लान लांच किया है। यह उत्तराखंड परिमंडल के सभी रिटेल ग्राहकों के लिए रहेगा।
बीएसएनएल उत्तराखंड परिमंडल के मुख्य महाप्रबंधक कुलविंदर कुमार ने बताया कि उत्तराखंड परिमंडल बीएसनएल ने स्वतंत्रता दिवस पर प्रस्तुत 'एफआरसी-₹ 1- फ्रीडम आफर' को ग्राहकों का प्यार मिला। इस योजना के तहत लाखों नए ग्राहकों ने बीएसएनएल नेटवर्क से जुड़कर सेवा का लाभ उठाया।
ग्राहकों की सकारात्मक प्रतिक्रिया को देखते हुए बीएसएनएल ने इस परंपरा को आगे बढ़ाते हुए 'एफआरसी-₹ 1-दिवाली बोनांजा' लांच किया है। इस प्लान में एक रुपये में सभी नेटवर्क पर असीमित कालिंग, प्रतिदिन 2 जीबी डेटा, 100 एसएमएस प्रतिदिन शामिल हैं। इस ऑफर का लाभ 15 नवंबर तक नई बीएसएनएनल सिम लेने पर व मोबाइल पोर्ट इन करने वाले उपभोक्ताओं के लिए मान्य होगा।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।