Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    BSNL ने लांच किया 'FRC ₹ 1 दिवाली बोनांजा' प्लान, सुनकर आप भी कहेंगे WOW

    By Sumit Kumar Edited By: Vivek Shukla
    Updated: Sat, 18 Oct 2025 09:49 AM (IST)

    बीएसएनएल ने दिवाली पर 'एफआरसी ₹ 1 दिवाली बोनांजा' प्लान पेश किया है। नए ग्राहकों को ₹1 के रिचार्ज पर 28 दिनों की वैधता, अनलिमिटेड कॉलिंग और 1GB डेटा मिलेगा। साथ ही, प्रतिदिन 100 मुफ्त एसएमएस भी मिलेंगे। यह ऑफर सीमित समय के लिए है, इसलिए जल्दी करें और बीएसएनएल के अन्य आकर्षक ऑफर्स का भी लाभ उठाएं।

    prefferd source google
    Hero Image

    तस्वीर का इस्तेमाल प्रतीकात्मक प्रस्तुतीकरण के लिए किया गया है। जागरण

    जागरण संवाददाता, देहरादून। भारत संचार निगम लिमिटेड (बीएसएनएल) ने रंजत जयंती को समर्पित और दीपावली पर नए ग्राहकों के लिए 'एफआरसी-₹ 1-दिवाली बोनांजा' प्लान लांच किया है। यह उत्तराखंड परिमंडल के सभी रिटेल ग्राहकों के लिए रहेगा।

    बीएसएनएल उत्तराखंड परिमंडल के मुख्य महाप्रबंधक कुलविंदर कुमार ने बताया कि उत्तराखंड परिमंडल बीएसनएल ने स्वतंत्रता दिवस पर प्रस्तुत 'एफआरसी-₹ 1- फ्रीडम आफर' को ग्राहकों का प्यार मिला। इस योजना के तहत लाखों नए ग्राहकों ने बीएसएनएल नेटवर्क से जुड़कर सेवा का लाभ उठाया।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    ग्राहकों की सकारात्मक प्रतिक्रिया को देखते हुए बीएसएनएल ने इस परंपरा को आगे बढ़ाते हुए 'एफआरसी-₹ 1-दिवाली बोनांजा' लांच किया है। इस प्लान में एक रुपये में सभी नेटवर्क पर असीमित कालिंग, प्रतिदिन 2 जीबी डेटा, 100 एसएमएस प्रतिदिन शामिल हैं। इस ऑफर का लाभ 15 नवंबर तक नई बीएसएनएनल सिम लेने पर व मोबाइल पोर्ट इन करने वाले उपभोक्ताओं के लिए मान्य होगा।