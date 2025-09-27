देहरादून में पुरानी रंजिश के चलते युवक की चाकू से गोदकर हत्या, दो भाइयों को पुलिस ने किया गिरफ्तार

देहरादून के अंबेडकर कॉलोनी में दो भाइयों ने पुरानी रंजिश के चलते एक युवक की चाकू मारकर हत्या कर दी। मृतक की पहचान शुभम के रूप में हुई है जो एक रेस्टोरेंट में काम करता था। पुलिस ने दोनों आरोपियों को हिरासत में ले लिया है और मामले की जांच कर रही है। मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है।

जागरण संवाददाता, देहरादून। डीएल रोड स्थित अंबेडकर कालोनी में दो पक्षों के बीच हुए विवाद को लेकर दो भाइयों ने युवक की चाकू से गोदकर हत्या कर दी। हत्या की वजह पुराना विवाद बताया जा रहा है। पुलिस ने दोनों भाइयाें को हिरासत में लेते हुए पूछताछ शुरू कर दी है।

मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए कोरोनेशन अस्पताल में रखवाया गया है। मृतक की पहचान शुभम निवासी अंबेडकर कालोनी डीएल रोड, डालनवाला के रूप में हुई। मृतक राजपुर रोड पर किसी रेस्टोरेंट में काम करता था। डालनवाला स्थित अंबेडकर कालोनी डीएल रोड पर रहने वाले दो पड़ोसियों का लंबे समय से विवाद चल रहा था। शुक्रवार को छात्रसंघ चुनाव को लेकर कहीं पार्टी थी, जहां शुभम व दोनों भाई निखिल व अमन भी गए हुए थे। आयोजन स्थल से बाहर निकलने पर दोनों बाइक हल्की से टकरा गई। उस समय दोनों पक्षों के बीच कहासुनी हो गई, जिसके बाद तीनों अपने-अपने घरों को चले गए।

कुछ समय बाद फोन पर दोनों पक्षाें में फिर बहस हुई तो शुभम अपने दोस्तों के बाहर सड़क पर आ गए। देखते ही देखते मामला इतना बढ़ा कि निखिल व अमन ने चाकू से शुभम के पेट पर चाकू से कई वार कर दिए, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई।