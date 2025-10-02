साथ मिलकर नशा करते थे, दोनों के बीच हुआ कुछ ऐसा कांड; भाई ने बहन को उतारा मौत के घाट

देहरादून के टी-स्टेट क्षेत्र में पुलिस ने विशाल नामक एक व्यक्ति को अपनी बहन की हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया है। 22 सितंबर को पितांबरपुर में झाड़ियों के बीच विशाखा का शव बरामद हुआ था। सिलिंडर बेचने के विवाद में विशाल ने अपनी बहन का गला घोंट दिया और अपने साथी के साथ मिलकर शव को ठिकाने लगा दिया। पुलिस ने विशाल को बुलबुल चौक के पास गिरफ्तार किया।

जागरण संवाददाता, देहरादून। टी-स्टेट क्षेत्र में बहन की हत्या करने वाले आरोपित भाई स्मिथनगर निवासी विशाल को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेजा। 22 सितंबर को पुलिस ने टी-स्टेट पितांबरपुर में झाड़ियां के बीच बोरे के अंदर बहन का शव बरामद किया था। सिलिंडर बेचने के विवाद में आरोपित ने बहन की हत्या की थी और साथी के साथ मिलकर शव को ठिकाने लगाया था।

एसपी सिटी प्रमोद कुमार ने बताया कि 22 सितंबर को बसंत विहार थाने पर सूचना मिली की टी-स्टेट पितांबरपुर मजार के पास झाड़ियां में बोरे के अंदर महिला का शव पड़ा है। पुलिस ने मौके पर बोरे से एक लड़की का शव बरामद किया। वहां मौजूद लोगों से शव के संबंध मे पूछताछ की गई, लेकिन कोई जानकारी नहीं मिली।

इसके बाद सोशल मीडिया, व्हाट्सएप और आसपास के लोगों को फोटो दिखाकर शव की शिनाख्त कराई और उसकी पहचान स्मिथनगर निवासी विशाखा (20) के रूप में हुई। मामले की जांच करने पर पता चला कि विशाखा और उसका भाई विशाल साथ मिलकर नशा करते थे। घटना से पहले उनके बीच सिलिंडर बेचने को लेकर विवाद हुआ। जिसके बाद विशाल ने उसके मुंह को कपड़े से बांधकर उसका दम घोंट दिया।