    दीपावली के पहले सुकून में सांसें, फ‍िलहाल देहरादून समेत ऋषिकेश और टिहरी सेफ के हवा

    By Suman Semwal Edited By: Nirmala Bohra
    Updated: Wed, 15 Oct 2025 07:13 PM (IST)

    दीपावली से पहले, उत्तराखंड में हवा की गुणवत्ता की जांच शुरू हो गई है। देहरादून में वायु गुणवत्ता संतोषजनक से मध्यम है, जबकि ऋषिकेश और टिहरी में स्थिति बेहतर है। पीसीबी के अनुसार, नागरिकों को पटाखे जलाने में संयम बरतने की सलाह दी गई है ताकि दीपावली के दौरान प्रदूषण को नियंत्रित किया जा सके। पिछले वर्षों में दीपावली पर प्रदूषण का स्तर काफी अधिक रहा था।

    जागरण संवाददाता, देहरादून। उत्तराखंड पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने दीपावली के मद्देनजर हवा की गुणवत्ता की थर्ड पार्टी जांच शुरू करा दी है। सोमवार से शुरू की गई जांच में दीपावली से पहले वायु प्रदूषण की स्थिति भी सामने आ गई है। वर्तमान स्थिति की बात करें तो देहरादून में हवा की गुणवत्ता संतोषजनक से लेकर माध्यम स्थिति में है।

    वहीं, ऋषिकेश और टिहरी की हवा सुरक्षित से लेकर संतोषजनक दशा में है। पीसीबी के क्षेत्रीय अधिकारी अमित पोखरियाल के अनुसार देहरादून के घंटाघर क्षेत्र में एयर क्वालिटी इंडेक्स (एक्यूआइ) 113, जबकि नेहरू कालोनी में 95 पाया गया है। इसी तरह ऋषिकेश में 97 और टिहरी में हवा का स्तर सबसे बेहतर 42 पाया गया है।

    वर्तमान समय तक भी देहरादून के हालात काबू में हैं। हालांकि, सर्वाधिक चिंता में दीपावली और उसके कुछ दिन बाद तक वायु प्रदूषण के स्तर में बेतहाशा बढ़ोतरी की रहती है। ऐसे में दून यदि समझदारी दिखाए और पटाखे जलाने में संयम बरते तो इस दीपावली हवा की गुणवत्ता को काबू में रखा जा सकता है। इसके लिए प्रत्येक नागरिक को पर्यावरण संरक्षण की अहमियत समझते हुए दीपावली का पर्व उल्लास के साथ मनाना होगा।

    इन पैरामीटर पर जांच, यह है मानक

    • पीएम 10, 24 घंटे में अधिकतम मात्रा 100 माइक्रोग्राम प्रति क्यूबिक मीटर होनी चाहिए।
    • पीएम 2.5, 24 घंटे में अधिक मात्रा 60 माइक्रोग्राम प्रति क्यूबिक मीटर होनी चाहिए।
    • सल्फर डाईआक्साइड (साक्स), 24 घंटे में अधिकतम 80 माइक्रोग्राम प्रति क्यूबिक मीटर
    • नाइट्रोजन डाईआक्साइड, 24 घंटे में अधिकतम मात्रा 80 माइक्रोग्राम प्रति क्यूबिक मीटर।

     

    पिछली कुछ दीपावली में वायु प्रदूषण की स्थिति (एक्यूआइ में)

    • वर्ष, घंटाघर, नेहरू कालोनी, ऋषिकेश
    • 2024, 288, 243, 173
    • 2023, 333, 349, 196
    • 2022, 252, 242, 236
    • 2021, 248, 306, 257
    • 2020, 317 (एक ही स्थल), 198

     

    एक्यूआइ के मुताबिक हवा का हाल

    • शून्य से 50, अच्छा
    • 51 से 100, संतोषजनक
    • 101 से 200, मध्यम
    • 201 से 300, बुरी
    • 301 से 400 बहुत बुरी
    • 401 व अधिक, अति गंभीर