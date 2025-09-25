Language
    Dehradun: 12 वर्षीय लड़के के सिर पर बैट से किया वार, खतरे में पड़ी जान; हमलावरों में 10 साल का बच्‍चा भी शामिल

    By tuhin sharma Edited By: Nirmala Bohra
    Updated: Thu, 25 Sep 2025 05:44 PM (IST)

    देहरादून के पटेलनगर में एक 12 वर्षीय बालक पर पड़ोसी बालकों ने क्रिकेट बैट से हमला कर दिया जिससे उसके सिर में गंभीर चोटें आईं। ऑपरेशन के बाद होश में आने पर उसने घटना की जानकारी दी। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और बालकों को बाल सुधार गृह भेजने की तैयारी है। नीचे विस्‍तार से पढ़ें खबर।

    बालक के सिर में क्रिकेट बैट से किया वार, मुकदमा दर्ज। प्रतीकात्‍मक

    जागरण संवाददाता, देहरादून। पटेलनगर थाना क्षेत्र में पड़ोस के बालकों ने 12 वर्षीय बालक पर क्रिकेट से वार कर उसे घायल कर दिया। घायल के सिर में खून के थक्के जम गये और आपरेशन के बाद उसकी हालत सामान्य हुई। होश में आने के बाद उसने स्वजनों को आपबीती सुनाई और पड़ोसी बालकों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज हुआ।

    थाना क्षेत्र निवासी एक व्यक्ति ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि 26 जुलाई की शाम को पड़ोस में रहने वाला 10 वर्षीय बालक उनके 12 वर्षीय पुत्र को खेलने के लिए अपने घर ले गया। वहां पहले से दो बालक और मौजूद थे। रात करीब नौ बजे जब उनका पुत्र वापस आया तो उसकी तबीयत बिगड़ने लगी और खून की उल्टियां होने के साथ वह बेहोश हो गया।

    आनन-फानन में उसे इंद्रेश अस्पताल पहुुंचाकर भर्ती कराया। सीटी स्कैन और अन्य जांच होने के बाद डाक्टरों ने बताया कि पुत्र के सिर में रक्त के थक्के पाए गए हैं और उसका आपरेशन करना पड़ेगा। आपरेशन के बाद वह कई दिनों तक अस्पताल में रहा और 27 अगस्त को उसे छुट्टी मिली।

    हालत सामान्य होने के बाद जब पुत्र बोलने की स्थिति में आया तो उस रात के घटनाक्रम के बारे में बताया। पुत्र ने बताया कि खेलने के बाद जब वह घर को वापस चलने लगा तो पड़ोसी बालक ने रुकने के लिए कहा। उसके इंकार करने पर पड़ोसी बालकों ने उसके सिर पर क्रिकेट के बैट से वार कर दिया।

    प्रभारी निरीक्षक चंद्रभान सिंह अधिकारी ने बताया कि बालकों को बाल सुधार गृह भेजा जाएगा।