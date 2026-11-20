जागरण संवाददाता, हरिद्वार। उत्तराखंड में 2027 के विधानसभा चुनाव की सियासी बिसात बिछाने के लिए भाजपा ने संगठनात्मक स्तर पर तैयारी तेज कर दी है। हरिद्वार में 21 और 22 नवंबर को होने वाली प्रदेश कार्यसमिति की विस्तारित बैठक को पार्टी आगामी विधानसभा चुनाव के शंखनाद के रूप में देख रही है।

बैठक में जहां 65 पार के लक्ष्य को हासिल करने की रणनीति पर मंथन होगा, वहीं लगातार तीसरी बार प्रदेश की सत्ता में वापसी के लिए संगठन की जिम्मेदारियां और आगामी कार्यक्रम भी तय किए जाएंगे। करीब 900 नेताओं और कार्यकर्ताओं की मौजूदगी में होने वाली यह बैठक भाजपा के चुनावी अभियान की दिशा तय करने के लिहाज से अहम मानी जा रही है।

पत्रकारों से वार्ता करते हुए भाजपा के प्रदेश महामंत्री कुंदन परिहार ने कहा कि धर्मनगरी हरिद्वार में होने वाली यह कार्यसमिति प्रदेश की राजनीति को एक स्पष्ट संदेश देने का माध्यम बनेगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने प्रदेश में 65 पार का लक्ष्य और नारा दिया है।