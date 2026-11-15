उत्तराखंड में भी भाजपा मनाएगी जनजातीय गौरव दिवस, बिरसा मुंडा के बलिदान को पहुंचाएगी जन जन तक

राज्य ब्यूरो, जागरण, देहरादून। भगवान बिरसा मुंडा की 151वीं जयंती को भाजपा जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मना रही है। इस मौके पर पार्टी ने जनजातीय समाज के स्वतंत्रता संग्राम में योगदान को जन-जन तक पहुंचाने का अभियान शुरू किया है।

पार्टी प्रदेशभर के जनजातीय क्षेत्रों और जिला कार्यालयों में 18 नवंबर तक विभिन्न कार्यक्रम आयोजित करेगी। इनमें भगवान बिरसा मुंडा के संघर्ष, बलिदान और जनजातीय समाज के उत्थान में उनके योगदान को नई पीढ़ी तक पहुंचाने पर जोर रहेगा। रविवार को भाजपा प्रदेश मुख्यालय में आयोजित कार्यक्रम में राष्ट्रीय महामंत्री संगठन बीएल संतोष, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष एवं प्रदेश प्रभारी राम माधव, प्रदेश सह प्रभारी अरविंद मेनन, बांसुरी स्वराज, प्रदेश अध्यक्ष एवं राज्यसभा सांसद महेंद्र भट्ट समेत पार्टी नेताओं ने भगवान बिरसा मुंडा के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर श्रद्धांजलि दी।

प्रदेश प्रभारी राम माधव ने कहा कि 15 नवंबर जनजातीय समाज के इतिहास का गौरवशाली दिन है। भगवान बिरसा मुंडा ने अंग्रेजों की जनजातीय विरोधी नीतियों के खिलाफ समाज को जागरूक और एकजुट कर बड़ा आंदोलन खड़ा किया था। उनका संघर्ष और बलिदान स्वतंत्रता आंदोलन का महत्वपूर्ण अध्याय है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने वर्ष 2021 में उनकी जयंती को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की थी। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में भी विभिन्न जनजातीय समुदायों के बीच जाकर ऐसे कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे।