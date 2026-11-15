उत्तराखंड में जनआशीर्वाद यात्रा से सत्ता की हैट्रिक साधने मैदान में उतरेगी भाजपा, ये बड़े नेता भी करेंगे दौरे

राज्य ब्यूरो, जागरण, देहरादून। उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव का रण सजने से पहले भाजपा ने सियासी बिसात पर अपनी चालें चलनी शुरू कर दी हैं। सत्ता की हैटट्रिक साधने के लिए पार्टी 25 दिसंबर से जनआशीर्वाद यात्रा निकालने जा रही है। दोनों मंडलों में प्रस्तावित इस यात्रा से भाजपा प्रदेश के राजनीतिक तापमान को चुनावी रंग देने की कोशिश करेगी।

यात्रा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन का भी आगमन प्रस्तावित है। रविवार को प्रदेश भाजपा मुख्यालय में राष्ट्रीय महामंत्री संगठन बीएल संतोष की मौजूदगी में हुई प्रदेश स्तरीय सांगठनिक बैठक में यह निर्णय लिया गया।

पार्टी मुख्यालय में तीन अलग अलग बैठकें केंद्रीय नेतृत्व एवं प्रदेश नेतृत्व की मौजूदगी में हुई। प्रथम बैठक में प्रदेश महामंत्री एवं वरिष्ठ पदाधिकारी शामिल हुए। द्वितीय बैठक में मुख्यमंत्री धामी एवं टोली बैठक हुई और तृतीय बैठक में विमर्श टीम के साथ विस्तृत चर्चा हुई।

बैठक में साफ किया गया कि पार्टी का जोर जनसंपर्क और जनसंवाद कार्यक्रमों पर है। बूथ कमेटियों के गठन व सशक्तीकरण अभियान को विशेष प्राथमिकता दी गई। संगठन को निर्देश दिए गए कि प्रत्येक बूथ पर सक्रिय टीम तैनात की जाए।