राज्य ब्यूरो, देहरादून। उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव 2027 की तैयारियों को धार देते हुए भाजपा आज प्रदेश सरकार का रिपोर्ट कार्ड पेश करेगी। सरकार की उपलब्धियों, विकास योजनाओं और जनकल्याणकारी फैसलों को जनता तक पहुंचाने की रणनीति बनाई गई है। इसके लिए संगठन और सरकार मिलकर अभियान चलाएंगे।

भाजपा के चुनावी कार्यालय के उद्घाटन के साथ मिशन 2027 की गतिविधियां शुरू होंगी। पार्टी का फोकस मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में लिए गए प्रमुख फैसलों और पांच साल में हुए विकास कार्यों को चुनावी विमर्श के केंद्र में रखने पर रहेगा। समान नागरिक संहिता, नकल विरोधी कानून, रोजगार, महिला सशक्तीकरण, सड़क और बुनियादी ढांचे के विकास जैसे विषय रिपोर्ट कार्ड का हिस्सा हो सकते हैं।