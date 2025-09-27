सैन्य भूमि से लगे कश्मीर से शुरू देश विरोधी नारे, भाजपा का आरोप- 'युवा आंदोलन के पीछे कांग्रेसी साजिश की आशंका'

भाजपा विधायक विनोद चमोली ने युवा आंदोलन के पीछे कांग्रेस की साजिश का संदेह जताया है। उन्होंने कहा कि आंदोलन में लगे नारे राहुल गांधी के नारों से मिलते हैं। चमोली ने युवाओं से सरकार पर भरोसा रखने का आग्रह किया और कहा कि सरकार युवाओं के भविष्य को लेकर चिंतित है। उन्होंने कहा कि सरकार इस मामले में उचित कार्रवाई करेगी।

राज्य ब्यूरो, जागरण, देहरादून। भाजपा विधायक विनोद चमोली ने युवा आंदोलन के पीछे कांग्रेसी साजिश का अंदेशा जताया। उन्होंने कहा कि जो नारे वहां लगाए जा रहे हैं, उनसे मिलते जुलते नारे राहुल गांधी स्वयं लगाते आए हैं। उनके बड़े नेता तो स्वयं स्वीकार कर रहे हैं कि हम ही इन नारों के जनक हैं। उसमें भी सबसे दुर्भाग्यपूर्ण कश्मीर की घाटी से शुरू हुए देश विरोधी नारों का सैन्य भूमि से लगाया जाना है।

उन्होंने कहा कि वर्तमान में इस पूरे प्रकरण पर न्यायिक जांच चल रही है और इसके नतीजों का सभी को इंतजार करना चाहिए। जहां तक सवाल सीबीआई जांच का है तो हमारी पार्टी और सरकार को सीबीआई जांच या किसी भी अन्य जांच से कोई दिक्कत नहीं है।

दरअसल हमारी असल चिंता है युवाओं के भविष्य से जुड़ी भर्ती परीक्षाओं की प्रक्रिया बाधित होने से है। क्योंकि सभी जानते हैं कि सीबीआइ जांच के बाद तमाम भर्ती प्रक्रियाएं एक दो साल के लिए रुक जाएंगे। ऐसे में प्रदेश के युवाओं का भविष्य और उनका अमूल्य समय बेकार चल जाएगा।

फिलहाल हम इसके तमाम तकनीकी पहलुओं और प्रभावों का विशेषण कर रहे हैं। ताकि ऐसे किसी भी निर्णय से युवाओं की प्रगति बाधित न हो। उन्होंने युवाओं से भी आग्रह किया कि उन्हें सरकार पर भरोसा करना चाहिए। जैसे ही जानकारी प्राप्त हुई तत्काल कार्रवाई की गई, गिरफ्तारियां भी हुई हैं और न्यायिक जांच की घोषणा भी।