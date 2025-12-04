Language
    'मुझे हीरो बनाकर फायदा उठाना चाहती है कांग्रेस', BJP नेता कोठियाल बोले- धराली जाने के बजाए करें डिबेट

    By Kedar Dutt Edited By: Shiv Govind Mishraa
    Updated: Thu, 04 Dec 2025 02:00 AM (IST)

    धराली आपदा को लेकर वायरल वीडियो के बाद चर्चा में आए भाजपा नेता कर्नल अजय कोठियाल ने कहा कि कल तक जिस कांग्रेस के लिए वह आलोचना के पात्र थे, आज व ...और पढ़ें

    राज्य ब्यूरो, देहरादून। धराली आपदा को लेकर इंटरनेट मीडिया में प्रसारित वीडियो के बाद चर्चा के केंद्र में आए भाजपा नेता कर्नल अजय कोठियाल (सेनि) ने कहा कि कल तक जिस कांग्रेस के लिए वह आलोचना के पात्र थे, आज वही कांग्रेस उन्हें हीरो बनाकर राजनीतिक फायदा लेना चाह रही है। उन्होंने कांग्रेस को चुनौती दी कि वह धराली जाने के बजाए उनसे डिबेट करे। वह कांग्रेस को सिखाएंगे कि सकारात्मक राजनीति कैसे की जाती है।

    देहरादून में वैश्विक आपदा प्रबंधन सम्मेलन के एक सत्र में कर्नल कोठियाल ने विभिन्न विषयों पर बात रखी थी। इसमें धराली आपदा का जिक्र भी था। कहा गया कि धराली में 147 लोग दबे हैं। इंटरनेट मीडिया में उनका यह वीडियो प्रसारित होने के बाद विपक्ष कांग्रेस ने इसे मुद्दा बनाते हुए सरकार को घेरने में देर नहीं लगाई। साथ ही कांग्रेस ने गुरुवार को धराली जाने का एलान कर दिया था।

    कर्नल कोठियाल ने जारी किया बयान

    इस बीच बुधवार को कर्नल कोठियाल ने बयान जारी कर कहा कि आपदा प्रबंधन सम्मेलन में उन्होंने ग्राउंड स्टडी व अनुभव के आधार पर विचार रखे थे। इस एजुकेशन फोरम में उन्होंने 10 मिनट में कई बिंदुओं पर विचार रखे। इनमें चीन युद्ध, वाइब्रेंट विलेज, प्रथम गांव, प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के विचार और आपदा प्रभावित धराली में किस प्रकार पुनर्निर्माण हो सकता है, विषय शामिल थे।

    उन्होंने कहा कि यह राजनीतिक मंच नहीं था। उनकी समझ में नहीं आ रहा कि कांग्रेस इस बातचीत का कैसे लाभ लेना चाह रही है। उन्होंने कहा कि कल तक जिस कांग्रेस के लिए वह आलोचना के पात्र थे, आज वही उन्हें हीरो बनाकर राजनीतिक लाभ लेना चाह रही है। कांग्रेस एक बिंदु पर राजनीति कर रही है और राजनीतिक रोटी सेंकने धराली जा रही है। उन्होंने कांग्रेस से पूछा कि वह धराली से अब तक कहां गायब थी। यदि इतनी चिंता थी तो उनके बयान के बाद ही क्यों प्रकट हुई।


    धराली में 52 व्यक्ति हैं लापता

    उत्तरकाशी के धराली में पांच अगस्त को खीरगंगा के रास्ते आई तबाही में बड़े पैमाने पर जान-माल की क्षति हुई थी। इस बीच उत्तरकाशी जिला प्रशासन की ओर से बुधवार को धराली आपदा के संबंध में शासन को ब्योरा भेजा गया है। इसमें बताया गया है कि धराली से चार व्यक्तियों के शव बरामद हुए थे, जबकि 52 अभी लापता हैं। वहीं सात नेपाली श्रमिक नेपाल पहुंच गए हैंं।