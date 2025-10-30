Language
    Rajat Jayanti Uttarakhand: भाजपा ने जिला समन्वयकों को सौंपी कार्यक्रमों की जिम्मेदारी, 11 नवंबर तक चलेगा खास अभियान

    By Ashok Kumar Edited By: Nirmala Bohra
    Updated: Thu, 30 Oct 2025 04:39 PM (IST)

    उत्तराखंड में भाजपा रजत जयंती समारोह मनाने की तैयारी में है। पार्टी ने जिला समन्वयकों को कार्यक्रमों की जिम्मेदारी सौंपी है। 11 नवंबर तक चलने वाले इस अभियान में रक्तदान शिविर, स्वच्छता अभियान और सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। भाजपा सरकार की उपलब्धियों को जनता तक पहुंचाने का लक्ष्य है।

    भाजपा अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने तीन नेताओं को सौंपी प्रदेश समन्वयक की जिम्मेदारी। प्रतीकात्‍मक

    राज्य ब्यूरो, जागरण, देहरादून : भारतीय जनता पार्टी ने अपने रजत जयंती कार्यक्रमों को वृहद रूप देने के लिए प्रदेश से लेकर जिला स्तर तक समन्वयकों की नियुक्ति कर दी है। आगामी एक से 11 नवंबर तक चलने वाले इस विशेष अभियान के तहत विभिन्न विषयक कार्यक्रमों की जिम्मेदारी पार्टी पदाधिकारियों एवं दायित्वधारियों को सौंपी गई है।

    प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने प्रदेश समन्वयक के रूप में प्रदेश महामंत्री कुंदन परिहार, प्रदेश उपाध्यक्ष आशा नौटियाल एवं प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर चौहान को जिम्मेदारी दी है। इसी क्रम में एक नवंबर को मुख्यमंत्री आवास पर आयोजित मुख्य इगास कार्यक्रम एवं सांस्कृतिक आयोजनों का संयोजन दायित्वधारी मधु भट्ट करेंगी।


    दो नवंबर को जालीकांग (आदि कैलास, पिथौरागढ़) में होने वाली अल्ट्रा मैराथन के संयोजक गणेश भंडारी होंगे। 4 नवंबर को काशीपुर, उद्यमसिंह नगर में नगर निकाय अध्यक्ष एवं महापौर सम्मेलन का संयोजन भाजपा महामंत्री दीप्ति रावत के पास रहेगा। पांच नवंबर को दून विवि में प्रवासी उत्तराखंडी सम्मेलन का संयोजन पूरणचंद नैनवाल करेंगे, वहीं हरिद्वार में हाकी एवं पारंपरिक खेल प्रतियोगिता का दायित्व हेमराज बिष्ट को सौंपा गया है।


    छह नवंबर को हरिद्वार में संत सम्मेलन का संयोजन प्रदेश उपाध्यक्ष स्वामी यतीश्वरानंद करेंगे, जबकि आइटीआइ निरंजनपुर देहरादून में रोजगार मेले की जिम्मेदारी श्याम अग्रवाल को दी गई है। इसी दिन परेड ग्राउंड देहरादून में युवा महोत्सव का संयोजन युवा मोर्चा अध्यक्ष विपुल मेंदोली करेंगे। हल्द्वानी में पूर्व सैनिक सम्मेलन कर्नल अजय कोठियाल और कर्नल रघुवीर सिंह भंडारी के नेतृत्व में होगा।


    सात नवंबर को पंतनगर में कृषक सम्मेलन का संयोजन किसान मोर्चा प्रदेशाध्यक्ष महेंद्र सिंह नेगी करेंगे। आठ नवंबर को राज्य आंदोलनकारी सम्मान समारोह का दायित्व रमेश गड़िया और सुभाष बड़थ्वाल को सौंपा गया है। नौ नवंबर को एफआरआइ देहरादून में स्थापना दिवस के मुख्य कार्यक्रम के संयोजक अनिल गोयल रहेंगे, जबकि 11 नवंबर को सैन्य धाम लोकार्पण एवं पूर्व सैनिक संवाद का संयोजन कर्नल अजय कोठियाल और कर्नल रघुवीर सिंह भंडारी करेंगे।


    जिला समन्वयकों की भूमिका की तय की गई


    इसके अतिरिक्त जिला समन्वयकों के रूप में उत्तरकाशी के लिए नागेंद्र चौहान, चमोली के लिए गजपाल बड़थ्वाल, रुद्रप्रयाग के लिए भारत भूषण भट्ट, टिहरी के लिए उदय सिंह रावत सहित सभी जिलों में दायित्वधारी नियुक्त किए गए हैं।