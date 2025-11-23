इंडिगो की मुंबई से देहरादून आने वाली फ्लाइट में बर्ड हिट, मचा हड़कंप

जागरण संवाददाता, डोईवाला-देहरादून। इंडिगो की मुंबई से देहरादून आने वाली फ्लाइट से किसी पक्षी की सूचना है। जिसके बाद यात्रियों में हड़कंप मच गया। जिसके बाद पायलट ने लैंडिंग करवाई। विमान में मौजूद सभी यात्री सुरक्षित हैं। जानकारी के मुताबिक फ्लाइट IGO-5032, एयरबस-320 विमान ने रविवार शाम लगभग 18:40 बजे लैंडिंग के तुरंत बाद संदिग्ध बर्ड हिट की सूचना दी। पायलट ने एटीसी को रिपोर्ट किया कि उतरते समय उन्हें बर्ड हिट का अंदेशा है। एयरपोर्ट तकनीकी टीम की ओर से विमान की जांच की गई, जिसमें एयरबस-320 के नोज़ सेक्शन में हल्का नुकसान पाया गया। इसके बाद विमान को सुरक्षा मानकों के तहत ग्राउंड कर दिया गया।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

एयरपोर्ट प्रशासन ने लैंडिंग रनवे और पूरे एयरपोर्ट परिसर का निरीक्षण कराया। अभी पक्षी अवशेष नहीं मिला है। अधिकारियों का कहना है कि लैंडिंग के समय अंधेरा होने के कारण स्थिति स्पष्ट नहीं हो पाई। इंडिगो एयरलाइंस ने देहरादून से आगे यात्रा करने वाले यात्रियों की सुविधा को देखते हुए एक वैकल्पिक विमान की व्यवस्था शुरू कर दी है।

क्या है बर्ड हिट? बर्ड हिट आमतौर पर विमान के टेक ऑफ या लैंडिंग के दौरान होता है, क्योंकि इस समय विमान कम ऊंचाई पर होता है।पक्षी विमान के किसी भी हिस्से से टकरा सकता है। इसमें इंजन, पंख, विंडशील्ड और बाडी शामिल हैं।

आम तौर पर बर्ड हिट या हिट होने पर विमान के इंजन में हवा का बहाव विपरीत दिशा में होने लगता है। इससे इंजन का तापमान बढ़ने लगता है। बर्ड हिट की स्थिति में इंजन में आग लगने का सबसे ज्यादा खतरा होता है। इंजन में पक्षी चले जाने से आग लग सकती है और अन्य हिस्सों में क्षति पहुंचने पर विमान को सुरक्षित उतरने में मुश्किल हो सकती है। यही कारण है कि किसी भी हवाई अड्डे के आसपास के क्षेत्र से पक्षियों को दूर रखने के बहुविध उपाय किए जाते हैं।