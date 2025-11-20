Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Bihar New CM 2025: बिहार के दौरे पर सीएम धामी, नीतीश कुमार के शपथ ग्रहण में हुए शामिल

    By Kedar Dutt Edited By: Nirmala Bohra
    Updated: Thu, 20 Nov 2025 12:36 PM (IST)

    मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बिहार दौरे पर रहे, जहाँ उन्होंने पटना में नीतीश कुमार के शपथ ग्रहण समारोह में भाग लिया। बिहार विधानसभा चुनाव में धामी भाजपा के स्टार प्रचारक थे और उन्होंने एनडीए उम्मीदवारों के लिए कई सभाएं कीं। खबरों के अनुसार, यह लेख लगातार अपडेट किया जा रहा है और ताज़ा जानकारी के लिए जागरण के साथ जुड़े रहें।

    prefferd source google
    Hero Image

    मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी गुरुवार को बिहार के दौरे पर। आर्काइव

    राज्य ब्यूरो, जागरण, देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी गुरुवार को बिहार के दौरे पर हैं। वह बिहार की राजधानी पटना में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उनके मंत्रिमंडल के सहयोगियों के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुए। बिहार के विधानसभा चुनाव में मुख्यमंत्री धामी भाजपा के स्टार प्रचारक थे। चुनाव के दौरान उन्होंने बिहार के कई विधानसभा क्षेत्रों में एनडीए प्रत्याशियों के समर्थन में रोड शो, जनसंपर्क के साथ ही सभाओं को संबोधित किया था।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    नोट- इस खबर को लगातार अपडेट किया जा रहा है। हम अपने सभी पाठकों को पल-पल की खबरों से अपडेट करते हैं। हम लेटेस्ट और ब्रेकिंग न्यूज को तुरंत ही आप तक पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। प्रारंभिक रूप से प्राप्त जानकारी के माध्यम से हम इस समाचार को निरंतर अपडेट कर रहे हैं। ताजा ब्रेकिंग न्यूज़ और अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए जागरण के साथ।