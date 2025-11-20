Bihar New CM 2025: बिहार के दौरे पर सीएम धामी, नीतीश कुमार के शपथ ग्रहण में हुए शामिल

राज्य ब्यूरो, जागरण, देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी गुरुवार को बिहार के दौरे पर हैं। वह बिहार की राजधानी पटना में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उनके मंत्रिमंडल के सहयोगियों के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुए। बिहार के विधानसभा चुनाव में मुख्यमंत्री धामी भाजपा के स्टार प्रचारक थे। चुनाव के दौरान उन्होंने बिहार के कई विधानसभा क्षेत्रों में एनडीए प्रत्याशियों के समर्थन में रोड शो, जनसंपर्क के साथ ही सभाओं को संबोधित किया था।