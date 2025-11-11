By-Panchayat Election: पंचायतों में रिक्त 33,493 पदों के लिए उपचुनाव 20 नवंबर को, राज्य निर्वाचन आयोग आज इस सिलसिले में जारी करेगा अधिसूचना

राज्य ब्यूरो, जागरण, देहरादून। हरिद्वार को छोड़ राज्य के शेष 12 जिलों की त्रिस्तरीय पंचायतों में रिक्त चल रहे 33,493 पदों के उपचुनाव का कार्यक्रम तय कर दिया गया है। मतदान 20 नवंबर को होगा, जबकि मतगणना के लिए 22 नवंबर की तिथि निर्धारित की गई है। राज्य निर्वाचन आयोग मंगलवार को उपचुनाव की अधिसूचना जारी करेगा।



पंचायत चुनाव के दौरान ग्राम पंचायत सदस्यों के पद रिक्त रहने से 4792 ग्राम पंचायतों में पंचायत का गठन नहीं हो पाया है। इसके चलते वहां विकास कार्य प्रभावित हो रहे हैं। इसे देखते हुए लंबे समय से पंचायतों में रिक्त पदों पर उपचुनाव की मांग उठ रही थी, लेकिन यह विषय तमाम कारणों से लटक रहा था।