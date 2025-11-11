By-Panchayat Election: पंचायतों में रिक्त 33,493 पदों के लिए उपचुनाव 20 नवंबर को, राज्य निर्वाचन आयोग आज इस सिलसिले में जारी करेगा अधिसूचना
बिहार राज्य निर्वाचन आयोग ने घोषणा की है कि पंचायतों में खाली 33,493 पदों के लिए उपचुनाव 20 नवंबर को होंगे। आयोग आज इस बारे में विस्तृत अधिसूचना जारी करेगा, जिसमें चुनाव प्रक्रिया और महत्वपूर्ण तिथियों की जानकारी दी जाएगी। उपचुनाव की तैयारी ज़ोरों पर है।
राज्य ब्यूरो, जागरण, देहरादून। हरिद्वार को छोड़ राज्य के शेष 12 जिलों की त्रिस्तरीय पंचायतों में रिक्त चल रहे 33,493 पदों के उपचुनाव का कार्यक्रम तय कर दिया गया है। मतदान 20 नवंबर को होगा, जबकि मतगणना के लिए 22 नवंबर की तिथि निर्धारित की गई है। राज्य निर्वाचन आयोग मंगलवार को उपचुनाव की अधिसूचना जारी करेगा।
पंचायत चुनाव के दौरान ग्राम पंचायत सदस्यों के पद रिक्त रहने से 4792 ग्राम पंचायतों में पंचायत का गठन नहीं हो पाया है। इसके चलते वहां विकास कार्य प्रभावित हो रहे हैं। इसे देखते हुए लंबे समय से पंचायतों में रिक्त पदों पर उपचुनाव की मांग उठ रही थी, लेकिन यह विषय तमाम कारणों से लटक रहा था।
अब शासन से विमर्श के बाद राज्य निर्वाचन आयोग ने उपचुनाव का कार्यक्रम निर्धारित कर दिया है। त्रिस्तरीय पंचायतों में रिक्त पदों पर उपचुनाव की प्रक्रिया 13 नवंबर को नामांकन पत्र दाखिल करने के साथ शुरू होगी।
इस बीच राज्य निर्वाचन आयुक्त सुशील कुमार ने सोमवार को वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से संबंधित जिलों के सीडीओ, डीपीआरओ व उप निर्वाचन अधिकारियों के साथ उपचुनाव को लेकर बैठक की। साथ ही सभी तैयारियां मुकम्मल करने को कहा।
इन पदों पर उपचुनाव
|पद
|संख्या
|ग्राम पंचायत सदस्य
|33,468
|ग्राम प्रधान
|22
|क्षेत्र पंचायत सदस्य
|02
|जिला पंचायत सदस्य
|01
उपचुनाव का कार्यक्रम
- 13 व 14 नवंबर को शाम पांच बजे तक दाखिल होंगे नामांकन पत्र
- 20 नवंबर को सुबह आठ से शाम पांच तक होगा मतदान।
- 22 नवंबर को मतगणना और इसी दिन घोषित होंगे परिणाम
