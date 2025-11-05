Language
    दोस्तों के साथ ऋषिकेश घूमने आया था चंंडीगढ़ का बीबीए छात्र, गंगा में बहा; एसडीआरएफ कर रही तलाश

    By Deepak Semwal Edited By: Nirmala Bohra
    Updated: Wed, 05 Nov 2025 08:31 PM (IST)

    चंंडीगढ़ से ऋषिकेश घूमने आए एक बीबीए छात्र गंगा नदी में बह गए। दोस्तों के साथ घूमते समय पैर फिसलने से यह हादसा हुआ। राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल (एसडीआरएफ) छात्र की तलाश में जुटी है। छात्र के लापता होने की खबर से परिजनों में शोक का माहौल है। गोताखोरों की मदद से एसडीआरएफ लगातार तलाशी अभियान चला रही है।

    Hero Image

    एसडीआरएफ टीम छात्र की तलाश कर रही है। जागरण

    जागरण संवाददाता, ऋषिकेश। लक्ष्मणझूला थाना क्षेत्र के मस्तराम घाट पर नहाते समय चंडीगढ़ निवासी बीबीए का छात्र गंगा में बह गया। वह अपने चार दोस्तों के साथ ऋषिकेश घूमने आया था। एसडीआरएफ टीम उसकी तलाश कर रही है।

    इंस्पेक्टर एसडीआरएफ कविंद्र सजवाण ने बताया कि शाम करीब पांच बजे सूचना मिली कि एक युवक गंगा में नहाते समय अचानक बह गया है। सूचना पर ढालवाला से एसडीआरएफ की रेस्क्यू टीम आवश्यक रेस्क्यू उपकरणों एवं स्कूबा डाइविंग सेट के साथ घटनास्थल पर पहुंची। बताया कि गंगा में बहे युवक की पहचान 20 वर्षीय कुनाल वर्मा पुत्र सुरेश वर्मा निवासी जीरकपुर, चंडीगढ़ के रूप में हुई है। युवक बीबीए. तृतीय वर्ष का छात्र है, जो अपने चार दोस्तों के साथ ऋषिकेश घूमने आया हुआ था। शाम के समय वह दोस्तों के साथ नहाते हुए गंगा की तेज धारा में बह गया।

    एसडीआरएफ टीम डीप डाइविंग तकनीक एवं बोट की सहायता से सर्च अभियान चल रही है। टीम के गोताखोर गंगा की गहराई और प्रवाह की तीव्रता का आकलन कर सर्चिंग कर रहे हैं। अंधेरा अधिक होने के कारण सर्च आपरेशन अस्थायी रूप से रोक दिया गया है। जिसे कल सुबह फिर से शुरू किया जाएगा। इंस्पेक्टर सजवाण ने बताया कि नदी की गहराई, प्रवाह की तीव्रता एवं दृश्यता की कमी के कारण सर्चिंग में कठिनाई आ रही है।