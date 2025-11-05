दोस्तों के साथ ऋषिकेश घूमने आया था चंंडीगढ़ का बीबीए छात्र, गंगा में बहा; एसडीआरएफ कर रही तलाश

जागरण संवाददाता, ऋषिकेश। लक्ष्मणझूला थाना क्षेत्र के मस्तराम घाट पर नहाते समय चंडीगढ़ निवासी बीबीए का छात्र गंगा में बह गया। वह अपने चार दोस्तों के साथ ऋषिकेश घूमने आया था। एसडीआरएफ टीम उसकी तलाश कर रही है।

इंस्पेक्टर एसडीआरएफ कविंद्र सजवाण ने बताया कि शाम करीब पांच बजे सूचना मिली कि एक युवक गंगा में नहाते समय अचानक बह गया है। सूचना पर ढालवाला से एसडीआरएफ की रेस्क्यू टीम आवश्यक रेस्क्यू उपकरणों एवं स्कूबा डाइविंग सेट के साथ घटनास्थल पर पहुंची। बताया कि गंगा में बहे युवक की पहचान 20 वर्षीय कुनाल वर्मा पुत्र सुरेश वर्मा निवासी जीरकपुर, चंडीगढ़ के रूप में हुई है। युवक बीबीए. तृतीय वर्ष का छात्र है, जो अपने चार दोस्तों के साथ ऋषिकेश घूमने आया हुआ था। शाम के समय वह दोस्तों के साथ नहाते हुए गंगा की तेज धारा में बह गया।