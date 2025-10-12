RBI और सेबी से रजिस्टर्ड बताकर ठगी, निवेश का झांसा देकर बैंक के डिप्टी मैनेजर से ठगे 13 लाख रुपये

जागरण संवाददाता, देहरादून। निवेश का झांसा देकर साइबर ठगों ने बैंक के डिप्टी मैनेजर से 13 लाख रुपये की ठगी कर दी। साइबर थाने व पुलिस विभाग में शिकायत करने के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं हुई। अब 10 माह बाद पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है। पुलिस को दी तहरीर में सूर्यप्रकाश निवासी रायपुर ने बताया कि दिसंबर 2024 में अज्ञात व्यक्ति ने उन्हें फोन कर निवेश का झांसा दिया।

खुद को आरबीआई व सेबी से रजिस्टर्ड बताते हुए पीड़ित को अपने झांसे में लिया

साइबर ठगों ने उन्हें बताया कि वह उनकी धनराशि विभिन्न प्लेटफार्म में निवेश कराएंगे और जो मुनाफा होगा उसका हिस्सा वह रखेंगे। साथ ही उन्होंने खुद को सेबी व आरबीआई से रजिस्टर्ड बताया। ठगों की जाल में फंसकर सूर्यप्रकाश ने निवेश करना शुरू कर दिया। ठगों ने उनसे दिसंबर से जनवरी एक माह के अंदर 13 लाख रुपये निवेश करवा दिए, लेकिन न तो वह अपनी मूल राशि व ना ही मुनाफे की धनराशि निकाल पाए।

पीड़ित ने जब रकम वापस करने को कहा तो साइबर ठग और धनराशि जमा करने को कहते रहे। ठगी का एहसास होने पर उन्होंने साइबर क्राइम हेल्पलाइन सहित एसएसपी कार्यालय व रायपुर थाने में तहरीर दी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई।