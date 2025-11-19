Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    उत्तराखंड: राज्य सेवाओं में हड़ताल पर छह महीने की रोक, सचिव कार्मिक शैलेश बगोली द्वारा अधिसूचना जारी

    By Nirmala Bohra Edited By: Nirmala Bohra
    Updated: Wed, 19 Nov 2025 04:04 PM (IST)

    उत्तराखंड सरकार ने राज्य के अधीन सेवाओं में अगले छह महीनों के लिए हड़ताल पर रोक लगा दी है। सचिव कार्मिक शैलेश बगोली द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार, यह निर्णय जनहित में लिया गया है। उत्तर प्रदेश अत्यावश्यक सेवाओं का अनुरक्षण अधिनियम, 1966 के तहत यह आदेश जारी किया गया है, जो तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है। ताजा अपडेट के लिए जागरण के साथ जुड़े रहें।

    prefferd source google
    Hero Image

    बुधवार को अधिसूचना जारी की गई है। Concept Photo

    राज्‍य ब्‍यूरो, देहरादून। उत्तराखंड की राज्याधीन सेवाओं में शासन के द्वारा छह माह की अवधि के लिए हड़ताल पर पाबंदी लगाई गई है।

    सचिव कार्मिक श्री शैलेश बगोली द्वारा इस संबंध में बुधवार को एक अधिसूचना जारी की गई है। अधिसूचना के अनुसार लोकहित में उ. प्र.अत्यावश्यक सेवाओं का अनुरक्षण अधिनियम, 1966 (उत्तराखण्ड राज्य में यथा प्रवृत्त) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन इस आदेश के निर्गत होने के दिनांक से छः मास की अवधि के लिए राज्याधीन सेवाओं में हड़ताल निषिद्ध की गई है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    यह भी पढ़ें- Patna News: हड़ताली मोड़ के पास फायरिंग मामले में बड़ा एक्शन, दारोगा सहित 6 पुलिस कर्मी सस्पेंड

    यह भी पढ़ें- UP News: बिजली कर्मचारियों ने की हड़ताल तो रुक जाएगा प्रमोशन, योगी सरकार ने की सख्त कार्रवाई की तैयारी

    नोट- इस खबर को लगातार अपडेट किया जा रहा है। हम अपने सभी पाठकों को पल-पल की खबरों से अपडेट करते हैं। हम लेटेस्ट और ब्रेकिंग न्यूज को तुरंत ही आप तक पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। प्रारंभिक रूप से प्राप्त जानकारी के माध्यम से हम इस समाचार को निरंतर अपडेट कर रहे हैं। ताजा ब्रेकिंग न्यूज़ और अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए जागरण के साथ।