देहरादून में धर्मांतरण: पति के खिलाफ किया हिंदू महिला का ब्रेन वॉश, करवाने वाले थे निकाह; घरवालों ने बचाया

संवाद सहयोगी जागरण, डोईवाला (देहरादून)। एक हिंदू विवाहित महिला को मुस्लिम धर्म के प्रति प्रेरित कर उस पर दबाव बनाकर धर्म परिवर्तन करने का मामला सामने आने पर बजरंग दल से जुड़े कार्यकर्ताओं ने कोतवाली में पहुंचकर अपना रोष जताया और आरोपित के विरुद्ध कार्रवाई करने की मांग की।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

वहीं रात्रि करीब 10 बजे पीड़ित महिला की ओर से कोतवाली में इस संबंध में शिकायत भी दे दी गई है। इस मामले में डोईवाला क्षेत्र निवासी महिला ने कोतवाली में शिकायत करते हुए बताया कि उसके पड़ोस में एक रेशमा नाम की महिला का परिवार रहता है।

आरोप है जान पहचान बढ़ने के बाद शाहरुख ने अपने अलीगढ़ निवासी दोस्त कबीर से उसे मिलवाया और उसे लगातार मिलने का दबाव बनाने लगा। साथ ही महिला के पति की शराब की लत का हवाला देकर उसे मुस्लिम धर्म अपनाकर कबीर से निकाह करने का दबाव देने लगा। उसके बाद वह उसे अपनी बातों में फंसा कर मुस्लिम धर्म अपना कर विवाह करने के लिए 28 अक्टूबर की रात्रि उसके मायके में आकर अलीगढ़ ले जा रहे थे। तभी रेलवे स्टेशन पर महिला के स्वजनों की ओर से उसे छुड़ाया गया।

इसके बाद हिंदू संगठन से जुड़े नेताओं ने पहुंचकर महिला की मदद की और इस मामले में कोतवाली पहुंचकर आरोपित के विरुद्ध कार्रवाई की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। साथ ही महिला ने लिखित शिकायत में शाहरुख उसकी पत्नी रेशमा व कबीर के विरुद्ध मिलीभगत कर उस पर धर्म परिवर्तन के लिए दबाव बनाने आदि के मामले में शिकायत दर्ज कराई।