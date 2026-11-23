राज्य ब्यूरो, देहरादून। प्रदेश की पांच लाख से अधिक महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए शुरू की गई बैणी-भुली योजना के तहत दिसंबर माह में पहली किस्त जारी की जाएगी। योजना के माध्यम से पात्र महिलाओं को दो किस्तों में प्रोत्साहन राशि सीधे उनके बैंक खातों में हस्तांतरित की जाएगी।

ग्राम्य विकास मंत्री भरत सिंह चौधरी ने कहा कि यह योजना महिलाओं को आर्थिक संबल प्रदान करने के साथ उन्हें आत्मनिर्भर बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। मंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में प्रदेश सरकार महिलाओं के आर्थिक सशक्तीकरण और स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है। स्वयं सहायता समूहों, ग्रामीण आजीविका मिशन और विभिन्न स्वरोजगार गतिविधियों से जुड़ी महिलाएं परिवार के साथ ही ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने में अहम योगदान दे रही हैं।