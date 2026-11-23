जागरण संवाददाता, हल्द्वानी। एमबी इंटर कॉलेज के मैदान में मंगलवार से शुरू हो रहे सरस मेले में लखपति दीदी कामेडी एंड क्विज शो और लखपति दीदी फैशन शो आकर्षण का केंद्र रहेगा। इसमें महिला स्वयं सहायता समूह (एसएसजी) की महिलाएं हिस्सा लेंगी।

सरस मेला 24 नवंबर से तीन दिसंबर तक आयोजित होगा, जिसमें 250 स्टाल लगाए जाएंगे। इनमें 172 स्टाल महिला एसएसजी के होंगे, जिनमें हस्तनिर्मित, आर्गेनिक उत्पाद बिक्री के लिए सजाए जाएंगे। 78 व्यावसायिक स्टाल भी मेले में लगेंगे। मेले में 27 से एक नवंबर के बीच लखपति दीदी कॉमेडी एंड क्विज शो आयोजित होगा जबकि लखपति दीदी फैशन शो भी होगा। इसमें लखपति दीदी महिलाएं अपने उत्पादों के साथ रैंप पर आएंगी जिससे उनके उत्पादों को पहचान मिलेगी।