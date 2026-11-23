जागरण संवाददाता, नैनीताल। शेरवुड कॉलेज पहुंचे अभिनेता संजय मिश्रा ने सोमवार को कहा कि अभिनय की दुनिया में अब मंचों की कमी नहीं है। कलाकारों को मुंबई में बॉलीवुड का मुंह देखने की मजबूरी नहीं। फेसबुक, यूट्यूब समेत कई डिजिटल मंच प्रतिभाओं को सामने लाने के लिए पर्याप्त हैं।

इनके जरिए अनेक कलाकार फिल्मों और टेलीविजन धारावाहिकों में जगह बना चुके हैं। मिश्रा ने कहा कि कला के लिए उम्र मायने नहीं रखती। युवा प्रतिभाओं के साथ उम्रदराज कलाकार भी यूट्यूब और इंस्टाग्राम पर अपनी कला दिखा रहे हैं।