    उत्तराखंड में पहली बार 12000 दीपों से जगमगाएगा बद्रीनाथ धाम, श्रद्धालुओं में भारी उत्साह का माहौल

    By Ashok Kumar Edited By: Shivam Yadav
    Updated: Mon, 20 Oct 2025 05:52 AM (IST)

    उत्तराखंड में पहली बार बद्रीनाथ धाम में 12000 दीप जलाए जाएंगे। लक्ष्मी माता के सम्मान में यह विशेष आयोजन किया जा रहा है, जिसमें उन्हें 56 भोग अर्पित किए जाएंगे। मंदिर को सजाया गया है और विशेष पूजा का आयोजन होगा। इस अनूठे कार्यक्रम को लेकर धाम में उत्साह का माहौल है और बड़ी संख्या में श्रद्धालु उपस्थित रहेंगे।

    राज्य ब्यूरो, देहरादून। दीपावली के पावन अवसर पर इस बार बदरीनाथ और केदारनाथ धाम में भव्य दीपोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। पहली बार बदरीनाथ धाम में 12,000 दीप प्रज्वलित किए जाएंगे और माता लक्ष्मी को 56 भोग अर्पित किए जाएंगे।

    बदरीनाथ-केदारनाथ मंदिर समिति (बीकेटीसी) के अध्यक्ष हेमंत द्विवेदी ने बताया कि दीपोत्सव कार्यक्रम 20 अक्टूबर से 23 अक्टूबर तक चलेगा, जिसका आयोजन बीकेटीसी तीर्थ पुरोहितों, हक-हकूकधारियों एवं बदरीनाथ होटल एसोसिएशन के सहयोग से किया जा रहा है।

    डिमरी धार्मिक केंद्रीय पंचायत, भंडारी और कमदी हक-हकूकधारी भी इस आयोजन में भाग लेंगे। इसी तरह केदारनाथ धाम में भी तीर्थ पुरोहितों और हक-हकूकधारियों के सहयोग से दीपोत्सव आयोजित होगा। दोनों धामों में मंदिर परिसर, मार्गों और आसपास के क्षेत्रों को दीपों से सजाया जाएगा।

    बीकेटीसी अध्यक्ष द्विवेदी ने बताया कि दीपावली और केदारनाथ धाम के कपाट बंद होने के अवसर पर मंदिरों को 12 क्विंटल फूलों से भव्य रूप से सजाया जा रहा है। उल्लेखनीय है कि इस यात्रा वर्ष केदारनाथ धाम के कपाट 23 अक्टूबर को बंद हो रहे है।

    बदरीनाथ और केदारनाथ धाम में दीपावली का पर्व सोमवार को मनाया जाएगा। इस अवसर पर विशेष पूजा-अर्चना, दीप प्रज्वलन और सजावट की जाएगी। साथ ही, सुरक्षा व्यवस्था के भी विशेष निर्देश दिए गए हैं ताकि श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की असुविधा न हो।