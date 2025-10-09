Language
    Chardham Yatra: बदरी-केदारनाथ के कपाट बंद होने में महज कुछ दिन, पहुंच रहे रिकॉर्ड यात्री; लगी भक्तों की लंबी कतार

    By Sumit Kumar Edited By: Nirmala Bohra
    Updated: Thu, 09 Oct 2025 06:49 PM (IST)

    बदरीनाथ और केदारनाथ धाम में इस साल 31,15,989 तीर्थयात्रियों ने दर्शन किए हैं। बदरीनाथ में भक्तों की लंबी कतारें देखी जा रही हैं, जहां वे भगवान बदरी विशाल के दर्शन के लिए घंटों इंतजार कर रहे हैं। केदारनाथ में भी श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। यात्रा व्यवस्थाएं सुचारू रूप से चल रही हैं और सरकार तीर्थयात्रियों की सुरक्षा के लिए काम कर रही है।

    बीकेटीसी अध्यक्ष हेमंत द्विवेदी ने बदरीनाथ व केदारनाथ आने की तीर्थयात्रियों से की अपील। प्रतीकात्‍मक

    जागरण संवाददाता, देहरादून। बदरीनाथ और केदारनाथ धाम में तीर्थयात्राियों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। दोनों धामों में इस वर्ष अबतक 31, 15989 तीर्थयात्रियों ने दर्शन किए हैं। केदारनाथ धाम के कपाट 23 अक्टूबर जबकि बदरीनाथ धाम के कपाट 25 नवंबर को बंद हो रहे हैं। ऐसे में श्री बदरी केदार मंदिर समिति (बीकेटीसी) के अध्यक्ष हेमंत द्विवेदी ने तीर्थयात्रियों से बदरीनाथ व केदारनाथ आने की अपील की है।

    बीकेटीसी अध्यक्ष ने कहा कि बदरीनाथ व केदारनाथ दर्शनों के लिए आने की भी अपील की कहा कि धामों में बर्फबारी के बाद मौसम सुहावना बना हुआ है। इस यात्रा वर्ष केदारनाथ धाम में अब तक 1656539 जबकि 1459450 तीर्थयात्रियों ने बदरीनाथ धाम में दर्शन कर लिए है। जो वर्ष 2024 के पूरे यात्राकाल के आंकड़ों से अधिक हैं। वर्ष 2024 में संपूर्ण यात्रा काल में बदरीनाथ में 1435341 व केदारनाथ धाम में 1652076 तीर्थयात्रियों ने दर्शन किए थे।

    उन्होंने कहा कि यात्रा मार्गों को सुचारू करनेन, मौसम की स्थिति, सुरक्षा जवानों की तैनाती, भूस्खलन की दृष्टि से संवेदनशील स्थानों पर मलबे की सफाई, अलाव, रैनबसेरे, जनस्वास्थ्य और यातायात व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने के लिए निरंतर निगरानी की जा रही है। प्राकृतिक आपदा के बाद भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर सरकार ने सुरक्षा और यात्री सुविधाओं के लिए पुख्ता इंतजाम किए हैं।