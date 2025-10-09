Chardham Yatra: बदरी-केदारनाथ के कपाट बंद होने में महज कुछ दिन, पहुंच रहे रिकॉर्ड यात्री; लगी भक्तों की लंबी कतार

जागरण संवाददाता, देहरादून। बदरीनाथ और केदारनाथ धाम में तीर्थयात्राियों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। दोनों धामों में इस वर्ष अबतक 31, 15989 तीर्थयात्रियों ने दर्शन किए हैं। केदारनाथ धाम के कपाट 23 अक्टूबर जबकि बदरीनाथ धाम के कपाट 25 नवंबर को बंद हो रहे हैं। ऐसे में श्री बदरी केदार मंदिर समिति (बीकेटीसी) के अध्यक्ष हेमंत द्विवेदी ने तीर्थयात्रियों से बदरीनाथ व केदारनाथ आने की अपील की है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

बीकेटीसी अध्यक्ष ने कहा कि बदरीनाथ व केदारनाथ दर्शनों के लिए आने की भी अपील की कहा कि धामों में बर्फबारी के बाद मौसम सुहावना बना हुआ है। इस यात्रा वर्ष केदारनाथ धाम में अब तक 1656539 जबकि 1459450 तीर्थयात्रियों ने बदरीनाथ धाम में दर्शन कर लिए है। जो वर्ष 2024 के पूरे यात्राकाल के आंकड़ों से अधिक हैं। वर्ष 2024 में संपूर्ण यात्रा काल में बदरीनाथ में 1435341 व केदारनाथ धाम में 1652076 तीर्थयात्रियों ने दर्शन किए थे।