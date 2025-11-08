दिल्ली में ऑटोमेशन सिस्टम में खराबी, दूसरे दिन भी देरी से पहुंच रहीं उत्तराखंड आने वाली फ्लाइट्स

संवाद सहयोगी, जागरण, डोईवाला (देहरादून) : दिल्ली में ऑटोमेशन सिस्टम में आई खराबी के चलते दिल्ली होकर देहरादून आने वाली हवाई उड़ानों पर दूसरे दिन भी इसका असर देखने को मिला।

डोईवाला - देहरादून हवाई अड्डे पर दूसरे दिन भी दिल्ली होकर आने वाली हवाई उड़ानें अपने निर्धारित समय से देरी से एयरपोर्ट पहुंच रही हैं।

अभी तक देहरादून एयरपोर्ट पर तीन उड़ाने लेट हैं। जिसमें दिल्ली की दो व हैदराबाद की एक उड़ान शामिल है। जबकि अहमदाबाद, भुवनेश्वर, जयपुर व मुंबई की उड़ान ही निर्धारित समय पर पहुंची है।

नोट- इस खबर को लगातार अपडेट किया जा रहा है। हम अपने सभी पाठकों को पल-पल की खबरों से अपडेट करते हैं। हम लेटेस्ट और ब्रेकिंग न्यूज को तुरंत ही आप तक पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। प्रारंभिक रूप से प्राप्त जानकारी के माध्यम से हम इस समाचार को निरंतर अपडेट कर रहे हैं। ताजा ब्रेकिंग न्यूज़ और अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए जागरण के साथ।