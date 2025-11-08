Language
    दिल्ली में ऑटोमेशन सिस्टम में खराबी, दूसरे दिन भी देरी से पहुंच रहीं उत्तराखंड आने वाली फ्लाइट्स

    Updated: Sat, 08 Nov 2025 12:43 PM (IST)

    दिल्ली में ऑटोमेशन सिस्टम में खराबी के चलते देहरादून आने वाली फ्लाइट्स दूसरे दिन भी लेट रहीं। दिल्ली से आने वाली उड़ानें देरी से पहुंचीं, जिनमें दिल्ली और हैदराबाद की फ्लाइट्स शामिल हैं। अहमदाबाद, भुवनेश्वर, जयपुर और मुंबई की उड़ानें समय पर रहीं। ख़बर लगातार अपडेट की जा रही है।

    संवाद सहयोगी, जागरण, डोईवाला (देहरादून) : दिल्ली में ऑटोमेशन सिस्टम में आई खराबी के चलते दिल्ली होकर देहरादून आने वाली हवाई उड़ानों पर दूसरे दिन भी इसका असर देखने को मिला।

    डोईवाला - देहरादून हवाई अड्डे पर दूसरे दिन भी दिल्ली होकर आने वाली हवाई उड़ानें अपने निर्धारित समय से देरी से एयरपोर्ट पहुंच रही हैं।

    अभी तक देहरादून एयरपोर्ट पर तीन उड़ाने लेट हैं। जिसमें दिल्ली की दो व हैदराबाद की एक उड़ान शामिल है। जबकि अहमदाबाद, भुवनेश्वर, जयपुर व मुंबई की उड़ान ही निर्धारित समय पर पहुंची है।

