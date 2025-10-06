Language
    युवक ने नाबालिग की मांग में सिंदूर भरा, फिर करने लगा ऐसी हरकत... लड़की वहीं चीखने-चिल्लाने लगी

    By rajesh panwar Edited By: Sakshi Gupta
    Updated: Mon, 06 Oct 2025 09:53 AM (IST)

    विकासनगर में एक हिंदू किशोरी के अपहरण का प्रयास किया गया। आरोप है कि आकिब नामक एक मुस्लिम युवक ने किशोरी के साथ छेड़छाड़ की और उसकी मांग में सिंदूर भरकर उसे ले जाने की कोशिश की। किशोरी के चिल्लाने पर लोगों ने उसे बचाया और आरोपी को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस ने अपहरण के प्रयास और मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है।

    मुस्लिम युवक का दुस्साहस, किशोरी की मांग में सिंदूर भरकर दिनदहाड़े अपहरण का प्रयास।

    जागरण संवाददाता, विकासनगर। एक बस्ती में हिंदू किशोरी की मांग में सिंदूर भरकर शादी के इरादे से दिनदहाड़े अपहरण का मामला सामने आया है। आरोपित मुस्लिम युवक पड़ोस में गई किशोरी पर झपटा और छेड़छाड़ करने लगा। इसके बाद उसे ले जाने लगा।

    किशोरी के चिल्लाने पर लोगों ने घेराबंदी कर आरोपित को पकड़ लिया। पुलिस ने किशोरी की मां की तहरीर पर अपहरण के प्रयास व पोक्सो एक्ट में मामला दर्ज कर आरोपित को हिरासत में ले लिया है। एक महिला ने तहरीर में बताया कि रविवार दोपहर करीब एक बजे वह और उसके पति घर पर नहीं थे।

    बेटा सो रहा था, जबकि 15 वर्ष की बेटी पड़ोस के घर में खेलने गई थी। उसी दौरान बरोटीवाला निवासी आकिब पड़ोसी के घर में घुस गया। उसने छेड़छाड़ कर बेटी के कपड़े फाड़ डाले। विरोध करने पर उसने बेटी की मांग में सिंदूर भर दिया। इसके बाद उसे खींचकर ले जाने लगा।

    इस पर पड़ोसी और आसपास के लोगों ने विरोध किया। उन्होंने आकिब को पकड़ लिया। महिला के अनुसार पर इस पर उसने परिवार सहित जान से मारने की धमकी भी दी। कोतवाल विनोद गुसाईं के बताया कि आरोपित को गिरफ्तार कर लिया है।