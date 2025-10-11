Uttarakhand News: एटीएम में डमी कैश ट्रे लगाकर 13 हजार उड़ाए, यूट्यूब पर वीडियो देखकर बनाई योजना
जागरण संवाददाता, देहरादून। एक्सिस बैंक के एटीएम से छेड़छाड़ कर 13 हजार रुपये उड़ाने का मामला सामने आया है। चार शातिर बदमाशों ने एटीएम में डमी कैश ट्रे लगाकर चोरी की योजना बनाई। मामला तब खुला जब उपभोक्ताओं ने धनराशि निकलने के बजाय कैश ट्रे में फंसने की शिकायत बैंक प्रबंधन से की।
बैंक प्रबंधन की जांच के बाद पुलिस ने चारों को गिरफ्तार कर लिया है। इनमें तीन दिल्ली के रहने वाले हैं। बड़ी बात यह है कि एटीएम से छेड़छाड़ की यह घटना कोतवाली से सिर्फ 100 मीटर की दूरी पर हुई है।
कोतवाली प्रभारी निरीक्षक प्रदीप कुमार राणा ने बताया कि शाखा प्रबंधक दिनेश कुनियाल ने इस मामले की शिकायत दर्ज कराई थी। उनका कहना था कि ग्राहकों से शिकायतें प्राप्त हुईं हैं कि सात अक्टूबर की रात नौ हजार और आठ अक्टूबर की रात चार हजार रुपये एटीएम से नहीं मिले हैं।
शाखा प्रबंधक के अनुसार, जब बैंक की ओर से इसकी जांच की गई तो पता चला कि सात अक्टूबर की रात करीब 8:30 बजे डोईवाला स्थित एक्सिस बैंक के एटीएम में दो लोगों ने कैश ट्रे चोरी की थी और उसके स्थान पर प्लास्टिक की डमी कैश ट्रे लगाई गई थी। इसी दिन जब एक ग्राहक निकासी के लिए वहां पहुंचा तो उसे धनराशि नहीं मिल सकी। उसका पैसा डुप्लीकेट कैश ट्रे में फंस गया था।
उसी रात करीब 9:56 पर एक आरोपित ने एटीएम में प्रवेश किया और डुप्लीकेट कैश ट्रे का दरवाजा और एटीएम से नकदी निकाल ली। यह घटना आठ अक्टूबर की रात 10:45 बजे फिर दोहराई गई।
प्रभारी निरीक्षक प्रदीप कुमार राणा ने बताया कि मुकदमा दर्ज करने के बाद चार आरोपितों को लक्ष्मण सिद्ध मंदिर के पास से गिरफ्तार किया गया। उनके पास चोरी किए गए 13 हजार रुपये, बलेनो कार, डमी कैस ट्रे आदि बरामद हुआ है।
ये हुए गिरफ्तार
- गौरव चौहान, राजीवनगर केशवपुरी बस्ती डोईवाला, देहरादून
- अमन कुमार, ओम विहार, फेस-3 उत्तम नगर, दिल्ली
- रोहित पुंज, सी- 39, विकासनगर, उत्तम नगर हनोला, दिल्ली
- जितेंद्र सिंह, श्रीराम कालोनी, गली 13, मकान 760, निहाल विहार दिल्ली
यूट्यूब पर वीडियो देखकर बनाई योजना
चारों ने पुलिस को बताया कि वे यूट्यूब पर वीडियो देखकर एटीएम से कैश चोरी की योजना बनाते थे। इस दौरान एटीएम के आसपास ही खड़े रहते थे, जब कोई व्यक्ति एटीएम से रुपये निकालने आता था तो वह रुपये उनकी डमी कैश ट्रे में फंस जाता था। उसके जाने के बाद वे रुपये निकाल लेते थे। इसके लिए उन्होंने रायपुर और राजपुर क्षेत्र के एक्सिस बैंक के एटीएम को चिह्नित किया था।
