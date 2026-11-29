जागरण संवाददाता, देहरादून। साहित्य मनुष्य की चेतना को परिष्कृत करने और उसमें नैतिक एवं आध्यात्मिक मूल्यों का संचार करने का सशक्त माध्यम है। यह कठिन समय में मानसिक शांति और आध्यात्मिक संबल भी देता है। युवाओं को शास्त्रीय और समकालीन साहित्य से जीवनभर जुड़े रहना चाहिए।

यह बात बिहार व केरलम के पूर्व राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने रविवार को वैली आफ वर्ड्स के दसवें साहित्यिक महोत्सव के समापन अवसर पर कही। राजपुर रोड स्थित होटल वेलकम बाय आइटीसी मधुबन में आयोजित समारोह में उन्होंने कहा कि कला, संगीत, नृत्य और साहित्य मनुष्य को शाश्वत सत्य और जीवन के गहरे अर्थों से जोड़ते हैं।

शास्त्रीय साहित्य हर युग में प्रासंगिक रहता है। उन्होंने संस्कृत के श्लोक का उल्लेख करते हुए कहा कि संसार रूपी विष वृक्ष पर दो अमृत समान फल हैं। पहला काव्य और साहित्य का रसास्वादन और दूसरा सज्जन व्यक्तियों का सानिध्य।

उन्होंने पुरस्कार विजेताओं को बधाई देते हुए निर्भीक लेखन जारी रखने का आह्वान किया। अपने संबोधन का समापन उन्होंने उपनिषद की प्रार्थना से किया, जिसमें एकता, सद्भाव और कल्याणकारी सोच का संदेश दिया गया।



नृत्य, साहित्य और शिक्षा पर दिनभर चला विचार-विमर्श

महोत्सव के अंतिम दिन की शुरुआत कुचिपुड़ी नृत्य की प्रस्तुति से हुई। कलाकार सराजित जान चौधरी ने शालिनी राव की परिकल्पना पर आधारित ''''वाचिकम् सर्व वाङ्मयम्'''' सत्र में प्रस्तुति दी। बाल साहित्य श्रेणी में समीना मिश्रा की पुस्तक ''''द नाइट स्काई'''' पर चर्चा हुई।