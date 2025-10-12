Haridwar Ardhkumbh: सरकार ने तेज कर दी तैयारियां, धर्मनगरी हरिद्वार में बनेगा नया घाट

Language
    By Ashwani Kumar Tripathi Edited By: Nirmala Bohra
    Updated: Sun, 12 Oct 2025 02:32 PM (IST)

    उत्तराखंड सरकार ने 2027 में होने वाले हरिद्वार अर्धकुंभ की तैयारियां शुरू कर दी हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अधिकारियों को समय पर सभी व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए हरिद्वार में एक नया घाट बनाया जाएगा और सड़कों का चौड़ीकरण किया जाएगा। सरकार अर्धकुंभ को भव्य और सुरक्षित बनाने के लिए प्रतिबद्ध है।

    अमरापुर से ऋषिकुल पुल तक गंगा किनारे बनेगा नया घाट। जागरण आर्काइव

    राज्य ब्यूरो, जागरण, देहरादून। हरिद्वार में वर्ष 2027 में होने वाले अर्धकुंभ के लिए सरकार ने तैयारियां तेज कर दी हैं। इसी क्रम में हरिद्वार में अमरापुर घाट से ऋषिकुल ब्रिज तक गंगा के बाईं ओर नये घाटा का निर्माण कराया जाएगा। इस पर 12 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। परियोजना को 240 दिन यानी लगभग आठ महीने में पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है।

    गंगा तट के इस हिस्से पर नया घाट बनने से अर्धकुंभ के दौरान लाखों श्रद्धालुओं को स्नान के लिए बेहतर सुविधा मिल सकेगी। साथ ही घाट क्षेत्र का सुंदरीकरण भी किया जाएगा, जिससे यह हिस्सा पर्यटन के लिए आकर्षण का केंद्र बनेगा। घाट को विकसित करने का जिम्मा सिंचाई विभाग, हरिद्वार को सौंपा गया है।

    हरिद्वार में अर्धकुंभ के दौरान करोड़ों श्रद्धालुओं के पहुंचने की संभावना है। ऐसे में अमरापुर घाट से ऋषिकुल तक का क्षेत्र स्नान के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण माना जा रहा है। यहां पर भीड़ नियंत्रण के लिहाज से नए घाट का निर्माण किया जाएगा। मुख्य घाट के अलावा तटबंदी, सीढ़ीनुमा संरचना, रेलिंग, जल निकासी और प्रकाश व्यवस्था जैसे कार्य शामिल होंगे। यहां नए घाट की जरूरत लंबे समय से महसूस की जा रही थी। सुरक्षित और पक्का घाट न होने से लोगों को दिक्कत होती थी। पक्का घाट बनने से स्थानीय निवासियों को भी राहत मिलेगी।

    निदेशक शहरी विकास गौरव कुमार ने बताया कि प्रदेश सरकार लगातार अर्धकुंभ के लिए नई परियोजनाओं को मंजूरी दे रही है, इन योजनाओं को धरातल पर मूर्त रूप दिया जा रहा है।