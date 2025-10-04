Haridwar Ardhkumbh 2027: बहादराबाद व कनखल में बनेंगे नए घाट, दिल्ली और मेरठ वालों को होगी सुविधा

हरिद्वार में अर्धकुंभ की तैयारी के लिए शहरी विकास विभाग ने 200 करोड़ रुपये की विकास योजनाओं को मंजूरी दी है। गंगा किनारे चार नए घाट बनाए जाएंगे ताकि दिल्ली-मेरठ से आने वाले श्रद्धालुओं को बाहरी क्षेत्र में ही स्नान की सुविधा मिल सके। घाटों पर आधुनिक सुविधाएं होंगी और मेला क्षेत्र में सुरक्षा के लिए सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे।

राज्य ब्यूरो, जागरण, देहरादून। हरिद्वार अर्धकुंभ की तैयारियों के लिए शहरी विकास विभाग ने 200 करोड़ रुपये के विकास कार्यों को मंजूरी दे दी है। इससे गंगा के किनारे चार नए घाट बनाने के साथ ही चार नई सड़कों का निर्माण व मरम्मत की जाएगी। कनखल व बहादराबाद की तरफ नए घाट बनाए जाएंगे, ताकि दिल्ली की ओर से आने वाले श्रद्धालुओं को हरिद्वार के बाहरी हिस्से में स्नान की सुविधा मिल सके।

हरिद्वार अर्धकुंभ को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं। श्रद्धालुओं की संख्या व भीड़ प्रबंधन को देखते हुए गंगा किनारे करीब दो किमी. लंबे चार घाट बनाने की योजना को मंजूरी दी गई है। घाट निर्माण के साथ ही प्रकाश व्यवस्था, सीसीटीवी निगरानी, ड्रेसिंग रूम, रैंप और आधुनिक शौचालय की सुविधा भी विकसित की जाएगी।

यहां बनेंगे नए घाट नए घाट हरि की पैड़ी से नहर किनारे बहादराबाद की दिशा में बनाए जाएंगे, वहीं कनखल में दक्ष घाट के आगे पार्किंग तक नवीन घाट विकसित करने का काम चल रहा है। शहरी विकास विभाग के अनुसार बहादराबाद से श्यामपुर बाईपास के अलावा बाहर से आने वाले यात्रियों के लिए वैकल्पिक मार्गों का निर्माण किया जाएगा।

घाट, स्नान व मेला क्षेत्र में नियमित सफाई, कचरा प्रबंधन के लिए भी कार्ययोजना तैयार कर ली गई है। वहीं आधुनिक शौचालय, बायोगैस सिस्टम, रिसायक्लिंग इकाइयों व जैविक कचरा प्रबंधन की व्यवस्था भी की जाएगी। ऊर्जा विभाग ने भी अपनी तैयारियों को पुख्ता कर विद्युत लाइनों को भूमिगत करना, स्मार्ट ग्रिड व स्वचालन, अतिरिक्त ट्रांसफार्मर, जेनरेटर, बिजली बैकअप की व्यवस्था शुरू कर दी है। वहीं यातायात एवं परिवहन विभाग भीड़-नियंत्रण के लिए वैकल्पिक मार्ग, सड़कों पर प्रतीक चिह्न व वैकल्पिक बस स्टेशनों के निर्माण की योजना पर काम कर रहा है।

शहर में शटल सुविधा (पार्किंग से मेला क्षेत्र तक) और लाजिस्टिक कनेक्टिविटी पर भी कार्ययोजना तैयार कर ली गई है। मेला क्षेत्र में बहुस्तरीय पार्किंग व अस्थायी पार्किंग बनाने की दिशा में काम शुरू किया गया है। इस बार सीसीटीवी निगरानी, ड्रोन निगरानी प्रणाली व कमांड कंट्रोल सेंटर के माध्यम से मेला क्षेत्र पर निगरानी रखी जाएगी।