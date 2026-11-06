अंकिता भंडारी हत्याकांड को लेकर उत्तराखंड की राजनीति में हलचल, मां पर चुनावी दांव खेल सकती है कांग्रेस

अश्वनी त्रिपाठी, देहरादून। अंकिता भंडारी हत्याकांड को लेकर राजनीति में हलचल फिर तेज हो गई है। कांग्रेस आगामी विधानसभा चुनाव में अंकिता की मां सोनी देवी को चुनाव मैदान में उतारने की तैयारी कर रही है। हालांकि, इस संबंध में अभी कोई औपचारिक निर्णय नहीं हुआ है। संभावित पेशकश पर सोनी देवी की सहमति ही आगे की राह तय करेगी।

अंकिता को न्याय दिलाने के लिए उनके माता-पिता लगातार संघर्ष कर रहे हैं। प्रदेश से लेकर दिल्ली तक परिवार ने प्रदर्शन कर न्याय की मांग उठाई है। बीते 14 अक्टूबर को राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने दिल्ली में इंडिया गेट पर प्रदर्शन कर रहे अंकिता के स्वजन से मुलाकात की थी। दोनों नेताओं ने परिवार की मांगों का समर्थन किया था। इसके बाद से ही कांग्रेस के राष्ट्रीय नेतृत्व की इस मामले में सक्रियता राजनीतिक चर्चा का विषय बनी हुई है। अब सोनी देवी को चुनाव लड़ाने की कांग्रेस की पेशकश को इसी राजनीतिक सक्रियता से जोड़कर देखा जा रहा है।