अंकिता भंडारी हत्याकांड: माता-पिता ने राजघाट पर दिया धरना, नारेबाजी करते हुए बेहोश हुईं मां

राज्य ब्यूरो, देहरादून । अंकिता भंडारी हत्याकांड में न्याय की मांग को लेकर बुधवार को दिल्ली के राजघाट पर मौन धरने पर बैठे उसके माता-पिता को दिल्ली पुलिस ने हटा दिया।

पुलिस पहले अंकिता के पिता को धरनास्थल से ले गई। इसके बाद मां को भी वहां से हटा दिया। इस दौरान मां नारेबाजी करती रहीं और फिर बेहोश होकर गिर पड़ीं। मौके पर मौजूद पुलिसकर्मियों और अन्य लोगों ने उन्हें पानी पिलाया।

इससे पहले अक्टूबर में भी अंकिता के माता-पिता ने जंतर-मंतर पर धरना दिया था। तब उन्हें समर्थन देने लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा भी पहुंचे थे। अंकिता के माता-पिता मामले की निष्पक्ष जांच और सिक्किम के राज्यपाल दुष्यंत कुमार गौतम को पद से हटाने की मांग कर रहे हैं।

बुधवार को उनके साथ सामाजिक कार्यकर्ता योगिता भयाना और कांग्रेस नेता मुमताज पटेल भी मौजूद थीं। घटना का वीडियो सामने आने के बाद योगिता भयाना ने दिल्ली पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठाए। अंकिता के माता-पिता को तत्काल रिहा करें : गोदियाल देहरादून: कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने अंकिता भंडारी के माता-पिता को तत्काल रिहा करने की मांग की है। गोदियाल ने इंटरनेट मीडिया में वीडियो जारी कर कहा कि उन्हें जानकारी मिली है कि दिल्ली पुलिस अंकिता के माता-पिता को इंडिया गेट के पास से जबरन अपने साथ ले गई और करीब दो घंटे तक इधर-उधर घुमाती रही।